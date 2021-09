Düsseldorf (ots) - Die Medizintechnik-Industrie und ihre Zulieferer blicken der

Laufzeit der weltführenden Branchenplattformen, der MEDICA 2021 und der COMPAMED

2021, voller Optimismus entgegen. Das bestätigen die Buchungszahlen beider

Veranstaltungen. Zum Restart im Präsenzformat werden auf dem Düsseldorfer

Messegelände vom 15. bis 18. November fast alle Hallen belegt sein (mit Ausnahme

der Hallen 13 und 14).



"Trotz pandemiebedingt stark verkürzter Planungszeiträume in den Unternehmen

wurde bereits drei Monate vor dem Messestart die Marke von insgesamt mehr als

2.500 Ausstellern erreicht, die aus 68 Nationen kommen. Vor allem die

Anmeldungen seitens der Mitaussteller an den großen Gemeinschaftsständen laufen

noch auf Hochtouren", berichtet Christian Grosser, Director Health & Medical

Technologies der Messe Düsseldorf, und sieht dadurch den international

hervorgehobenen Stellenwert von MEDICA und COMPAMED auch unter anspruchsvollen

Rahmenbedingungen bestätigt.





Auf Grund ihrer hohen globalen Strahlkraft zählen beide Veranstaltungen auch zurListe der ausgewählten Messen, hinsichtlich derer das Bundesministerium fürWirtschaft und Energie (BMWi) in Zusammenarbeit mit dem AUMA - Verband derMessewirtschaft kurzfristig ein Förderprogramm zur Unterstützung vonMesseteilnahmen innovativer, kleiner und mittelständischer Unternehmen (mit Sitzin Deutschland) aufgelegt hat. Die Förderung umfasst einen Zuschuss bei denKosten für Standmiete und Standbau von bis zu 12.500 Euro. Ziel: DasExportmarketing soll zur Gewinnung neuer Kunden und der Erschließung neuerMärkte gestärkt werden. Allerdings ist Eile geboten! Für eine Förderung derTeilnahme an der MEDICA 2021 oder der COMPAMED 2021 muss der Förderantrag durchdie betreffenden Aussteller (nach Anmeldung) bis zum 15. September gestellt seinbeim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Infos unter:https://www.bafa.de/ ; Kontakt zum Team von MEDICA und COMPAMED:mailto:exhibitor@medica.de ).Neuheiten, Trends und Themen im Zeichen der PandemieDie Corona-Pandemie hat den Gesundheitsbereich mit Nachdruck in den Fokusgerückt und Defizite in der Versorgung offengelegt. Kliniken, ambulanteLeistungserbringer und Pflegeeinrichtungen haben im pandemischen Kontext einenerhöhten Bedarf an Medizin- und Labortechnik, verschiedensten medizinischenProdukten und Schutzausrüstungen sowie insbesondere neuen DigitalHealth-Lösungen oder auch patientennahen Telemedizin-Applikationen. DieAussteller werden dazu viele Neuheiten präsentieren, die Fachforen undbegleitenden Konferenzen den fachlichen Dialog und die Wissensvermittlung