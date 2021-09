WPD Pharmaceuticals kündigt für den 29. September Hauptversammlung an; plant anderen Weg zur Kapitalbeschaffung durch Delisting; WPD Polen arrangiert zusätzliche Kredite; Kommunikationsberater in Polen

Vancouver, British Columbia – 2. September 2021 – WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO)(FSE: 8SV1) (das „Unternehmen“ oder „WPD“), ein auf klinische Prüfungen spezialisiertes Pharma-Unternehmen, gibt bekannt, dass es am 29. September 2021, um 10 Uhr, seine Jahreshaupt- und Sonderversammlung (AGSM) in Vancouver, Kanada abhalten wird. Die Einberufung der AGSM und das Informationsrundschreiben des Managements werden auf SEDAR veröffentlicht und in Kürze an die Aktionäre verschickt. In Anbetracht der anhaltenden COVID-Beschränkungen wird den Aktionären empfohlen, ihre Stimmrechte online auszuüben und an der Versammlung über Zoom teilzunehmen.

Ausgehend von den Erfahrungen des Unternehmens in den letzten zwei Jahren ist das Unternehmen der Ansicht, dass Europa für ein Biotech-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen ein besserer Ort für die Kapitalbeschaffung sein könnte. Eigentlich verfügt das Unternehmen über klinische Studien mit potenziell lebensrettenden Medikamenten, hat aber im Moment nicht das nötige Kapital, um damit zu beginnen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten geprüft, um besser an das dringend benötigte Kapital heranzukommen, und bittet seine Aktionäre, auf der AGSM über die Einstellung des Handels seiner Aktien an der CSE abzustimmen. Die Abstimmung muss mit einer Zweidrittelmehrheit (66,67%) erfolgen, und die Stimmen der derzeitigen Geschäftsführung und der Kontrollperson werden bei der Auszählung nicht berücksichtigt.

Eine dieser Möglichkeiten ist die Finanzierung über die polnische Tochtergesellschaft des Unternehmens. Polen stößt auf Grund seiner ausgezeichneten Erfolgsbilanz in der Biotechnologie auf großes Interesse bei europäischen Investoren, allerdings betrachten polnische Investoren das Unternehmen nicht als polnisches Unternehmen. In Verbindung mit dem geringen impliziten Gesamtwert des Unternehmens auf der Grundlage des CSE-Aktienkurses im Vergleich zu den Bewertungserwartungen in Europa, die realisiert oder nicht realisiert werden können, hat dies die Finanzierungsbemühungen des Unternehmens stark behindert. Das Management ist daher der Ansicht, dass eine Einstellung der Börsennotierung in Kanada dem Unternehmen die Möglichkeit geben würde, bei interessierten europäischen Investoren nach Alternativen zu suchen. Die Geschäftsführung ist weiterhin der Ansicht, dass die Einstellung der Börsennotierung in Kanada die beste Chance für den Erfolg des Unternehmens darstellt.