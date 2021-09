Hohe Wertschätzung für Auskunfteien - Verbraucher sind gut über Datennutzung informiert

Neuss (ots) - Verbraucherinnen und Verbraucher sehen in der Arbeit von

Auskunfteien in Deutschland einen wertvollen Beitrag für reibungslose

geschäftliche Transaktionen zwischen Anbietern und Kunden. Das ist das Ergebnis

einer aktuellen und repräsentativen Umfrage des Instituts NORDLIGHT research

GmbH im Auftrag des Verbandes Die Wirtschaftsauskunfteien e.V. Über 80 Prozent

der Befragten sehen es als wichtig an, die Zahlungsfähigkeit eines Kunden im

Vorfeld zu prüfen. Für 80 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher ist es

selbstverständlich, dass Unternehmen, die in Vorleistung treten, Informationen

über die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden bei Auskunfteien einholen.



Das Vorgehen der Auskunfteien, sowie die Form der Datenübermittlung und

Datennutzung ist den meisten Verbraucherinnen und Verbraucher bekannt: 84

Prozent ist bewusst, dass es - zum Beispiel vor einem

Mobilfunk-Vertragsabschluss - zu einer Datenübermittlung zwischen Anbieter und

Auskunftei kommt. Fast 80 Prozent rechnen sogar damit, dass diese Informationen

nicht nur für eine einmalige Transaktion verwendet werden, sondern auch für

etwaige weitere Prüfungen.









Über 70 Prozent sind der Meinung, dass Ihnen die Arbeit von Auskunfteien den

Aufwand erspart, ihre Zahlungsfähigkeit selbst nachweisen zu müssen.



Die gesamten Umfrageergebnisse können sie online unter https://ots.de/fihMv4

einsehen.



Zur NORDLIGHT research GmbH



Die NORDLIGHT research GmbH ist ein Full-Service-Institut für hochwertige,

individuelle Marktforschungslösungen. Sie hat im Auftrag des Verbands der

Wirtschaftsauskunfteien im Rahmen eines Online Panels eine

bevölkerungsrepräsentative quantitative Erhebung zum Bewusstsein der Bevölkerung

über die Nutzung bestimmter Vertragsdaten durch Wirtschaftsauskunfteien

durchgeführt. Neben allgemeinen Erwartungen bzgl. der Nutzung von Vertragsdaten

ging es im Speziellen um Telekommunikationsverträge und Handelskonten

(Kundenkarten mit Bezahlfunktion).



Zum Verband "Die Wirtschaftsauskunfteien e.V."



Der Verband Die Wirtschaftsauskunfteien vertritt die Interessen der großen

Handelsauskunfteien. Zu den Mitgliedern zählen die Firmen Creditreform

Boniversum GmbH, CRIF Bürgel GmbH, Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, IHD

Gesellschaft für Kredit- und Forderungsmanagement mbH, infoscore Consumer Data

GmbH, SCHUFA Holding AG sowie Verband der Vereine Creditreform e.V.



Pressekontakt:



Die Wirtschaftsauskunfteien e.V.

Geschäftsführer: Dr. Thomas Riemann

Hammfelddamm 13

41460 Neuss

Tel.: +49 2131 - 109-4101

Fax: +49 2131 - 109-84101

E-Mail: mailto:t.riemann@handelsauskunfteien.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115559/5009684

OTS: Die Wirtschaftsauskunfteien e.V.





