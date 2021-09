Greenypeeps geht mit der weltweit ersten kohlenstoffnegativen Tee- und Aufgussserie einen Schritt weiter in Richtung Klimawandel.

London (ots/PRNewswire) - Das ethische Teeunternehmen Greenypeeps stellt auf der

Speciality & Fine Foods Fair in London am 6. September den weltweit ersten

kohlenstoffnegativen Tee vor.



Der ernüchternde Bericht des IPCC über den Klimawandel und die COP26 heben beide

die kritischen Auswirkungen der Kohlenstoffemissionen auf unseren Planeten

hervor. Während viele Marken sich klimaneutral gestellt haben, hat Greenypeeps

seine nachhaltige Fahne an den Mast des Planeten gehängt, indem es als erstes

Unternehmen der Welt vollständig klimaneutral gestellt wurde. Greenypeeps

entfernt mehr als das Doppelte des Kohlenstoffs, den jedes seiner Produkte

ausstößt, und hinterlässt so eine positive Nettoauswirkung auf den Planeten.







zertifizierten "Footprinting-Experten" des britischen Carbon Trust und Partner

der Carbon Neutral Company, um detaillierte Analysen der Kohlenstoffauswirkungen

jedes seiner Produkte in jeder Phase seines Lebenszyklus - vom Feld über den

Becher bis zur Entsorgung - durchzuführen. Ein solches Verständnis ermöglicht es

den Unternehmen, ihre derzeitigen Praktiken zu überprüfen , aktive Schritte zur

Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in ihren eigenen Prozessen und ihrer

Lieferkette zu unternehmen und das Doppelte des von ihnen produzierten

Kohlenstoffs zu entfernen .



Greenypeeps kommt zunächst mit einem speziellen Sortiment von Stimmungstees auf

den Markt, neben einem Kernsortiment von acht biologischen Schwarz-, Grün-,

Kräuter- und Gewürztees.



Die vier Stimmungsaufgüsse wurden von Greenypeeps Teemeistern in dritter

Generation unter Verwendung einzigartiger Mischungen aus biologischen Früchten,

Blumen, Kräutern und Gewürzen hergestellt, um sowohl aufmunternde als auch

entspannende Stimmungen zu erzeugen.



Zu den aktuellen Infusionen gehören...



- Belebender Tee (Energising tea), eine spritzige Mischung aus Hibiskus,

Hagebutte, Apfel und Zitronenschalen

- Revitalisierender Tee (Revitalising tea), ein lebendiger Minztee mit süßem

Lakritzgeschmack

- After Dinner Tee (After Dinner tea), eine beruhigende Mischung aus Fenchel,

Sternanis, Melisse und Ingwer

- Beruhigender Betthupferl (Calming Bedtime tea) eine entspannende Mischung aus

Kamille und Hagebutten mit einem Hauch von Zitronenschale.



Greenypeeps wurde von Ed Green im Vereinigten Königreich gegründet und ist ein

Joint Venture mit Eswaran, einem der führenden Teeproduzenten Sri Lankas, der

2010 als erster in der Welt als klimaneutral zertifiziert wurde.



"Als ich Subra zum ersten Mal traf, war es ein Treffen der gleichen Gedanken.

Wir waren uns einig, dass Unternehmen eine Verantwortung für den Schutz des

Klimas, der Gemeinschaft und der Natur haben. Unser Ziel ist es, mit Greenypeeps

die ethischste und nachhaltigste Marke der Welt zu schaffen." Ed Green,

Mitbegründer von Greenypeeps



Es ist ein hochgestecktes Ziel, aber Greenypeeps glaubt, dass sie durch das

Angebot von erstaunlichen, qualitativ hochwertigen Bio-Tees und durch die

Verpflichtung, jeden einzelnen Schritt des Weges zu überwachen, genügend

Teeliebhaber, liebevoll Greenypeeps genannt, zusammenbringen können, um wirklich

etwas zu bewirken.



Im Mittelpunkt des Unternehmens steht die Charta "Planet Positive", die sich auf

alle Aktivitäten des Unternehmens auswirkt. Folglich sind alle Verpackungen

komplett plastikfrei und entweder zu Hause kompostierbar oder recycelbar.

Außerdem werden drei Prozent des gesamten Umsatzes für das bahnbrechende

HIniduma Biolink-Programm verwendet.



Greenypeeps wird digitale Inhalte, soziale Medien und Newsletter nutzen, um den

Verbrauchern die Erzeuger, ihre Initiativen und den Fortschritt des

Hiniduma-Programms näher zu bringen. Die Marke wurde kürzlich als Finalist für

die The Grocer NPD 2021 Awards nominiert.



Pressekontakt:





Max Spiegelberg, Chief Marketing Peep

E-Mail max@greenypeeps.com , Mob +44 07771 895 834.

Bitte kontaktieren Sie Max, um Zugang zu weiteren Pressebildern von Produkten,

Betrieben und Projekten zu erhalten.

Weitere Quellen: Greenypeeps Website, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1606136/Greenypeeps_Moods_Range.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1606135/Greenypeeps_Logo_Logo.jpg



