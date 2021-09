Die Marktteilnehmer bleiben vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag vorsichtig. Grund dafür sind die Konsequenzen für die Geldpolitik.Die bislang veröffentlichten Konjunkturdaten für August fielen durchwachsen aus. In China rutschte der Einkaufsmanagerindex ab, in den USA blieb der wichtige ISM Index für die Industrie hingegen auf hohem Niveau. In Europa wurde zeigte sich ein durchwachsenes Bild.In Asien verlor der Nikkei 225 heute 0,3 Prozent auf 28.543 Punkte, der Hang Seng Index stieg um 0,2 Prozent auf 26.090 Punkte. Der CSI 300 Index schloss unverändert bei 4.869 Punkte, der ASX 200 Index korrigierte um 0,6 Prozent auf 7.485 Punkte.Der Euro Stoxx 50 Index gibt 0,1 Prozent auf 4.224 Punkte ab, der FTSE 100 Index verliert 0,1 Prozent auf 7.144 Punkte, der CAC 40 zeigt sich kaum verändert bei 6.761 Punkte.Die Wall Street zeigt sich vorbörslich fester.Im deutschen Handel klettern SLM Solutions um 12,6 Prozent auf 23,25 Euro. Papiere von S&T ziehen um 2,2 Prozent auf 19,98 Euro an, für GFT Technologies geht es um 2,1 Prozent auf 31,15 Euro nach oben.Papiere von Manz steigen um 1,8 Prozent auf 57,50 Euro, LPKF Laser können sich um 1,5 Prozent auf 21,42 Euro verbessern, Nordex steigen um 1,4 Prozent auf 16,39 Euro.Für Infineon geht es um 1,2 Prozent auf 36,95 Euro nach oben, Varta klettern um 1,0 Prozent auf 135,60 Euro und für Drägerwerk geht es um 0,6 Prozent auf 72,00 Euro nach oben.Auf der Verliererseite stehen Teamviewer, die sich um 1,5 Prozent auf 28,21 Euro verbessern. SAP geben 1,1 Prozent auf 126,20 Euro ab und für New Work geht es um 0,6 Prozent auf 245,00 Euro nach unten.An der Wall Street zeigen sich Papiere von Apple , Netflix und Intel fester. Tesla verlieren leicht, bleiben aber weit über der Marke von 700 USD.Die Verfügbarkeit von Impfstoffen gegen SARS-Cov-2 nimmt weiter zu. In Europa und den USA haben die Impfungen begonnen. Allein die schiere Anzahl an zu Impfenden lässt das Ende der Pandemie aber in weite Ferne rücken. Es zeichnet sich ab, dass es auf längere Sicht eine Doppelstrategie von Tests und Impfungen geben wird, um die Pandemie zu bekämpfen.In der Luftfahrt und vielen Branchen haben sich bereits regelmäßige Tests durchgesetzt. Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) hat sich auf Cyber-Security- und Gesundheitssicherheitslösungen spezialisiert. Im April des vergangenen Jahres hat das Unternehmen sich aber auch die Rechte zum Import eines Schnelltest-Kits nach Kanada gesichert, das bei der Eindämmung der Pandemie in Südkorea geholfen haben dürfte. Datametrex hat sich zudem die Rechte an weiteren Testkits gesichert. Dem Hersteller iONEBIO zufolge liegen zu 99,9 Prozent genaue Ergebnisse in nur 15 bis 20 Minuten vor.Quelle:www.datametrex.comIm September 2020 wurde einer der größten Medienkonzerne auf die Zuverlässigkeit der Tests aufmerksam und ein Abkommen geschlossen, das in den ersten neun Monaten ein Volumen von mehr als 20 Mio. CAD aufweisen könnte. Datametrex gab nicht bekannt, von welchem Unternehmen der Auftrag stammt. Aussagen von Datametrex CEO Marshall Gunter zufolge kann es sich aber wohl nur um Disney oder Netflix handeln.Aufgrund der Geschwindigkeit, in der die Testergebnisse zur Verfügung stehen, könnte Datametrex künftig auch mit Air Canada zusammenarbeiten. Die Airline meldete kürzlich den Beginn der Kooperation mit Shoppers Drug Mart, der größten Apothekenkette des Landes. Im Rahmen dessen sollen Passagiere künftig vor dem Abflug einen PCR-Test machen können. Datametrex dürfte hier der perfekte Partner sein.Auch nach dem Ende der Pandemie müssen Unternehmen für den Umgang mit SARS-Cov-2 und den immer wieder auftauchenden Varianten Lösungen bieten. Das Marktvolumen für Impfstoffe könnte in den nächsten Jahren 23 Mrd. USD erreichen. Aber auch viele andere Produkte, wie Tests und Masken, dürften in den kommenden Jahren immer noch auf einen hohen Bedarf treffen.Der Bioinformatiker Rolf Apweiler hat sich jüngst in einemInterview mit tagesschau.de zum Umgang mit SARS-Cov-2 und den Virusmutationen geäußert. Apweiler geht davon aus, dass das Problem noch auf Jahre hinaus bestehen werde. So werde es zwar Impfungen geben, die zu entwickelnden Konzepte müssten aber langfristig greifen, da das Virus weltweit mutieren werde.Im Bereich der Cyber-Security kann Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) auf zwei wichtige Standbeine verweisen. So verfügt das Unternehmen über das Produkt NexaSecurity, das unter anderem von der NATO und der Geheimdienstallianz Five Eyes eingesetzt wird. In der Privatwirtschaft wurde eine Verkaufsvereinbarung mit SeeS Solutions geschlossen, in dessen Rahmen Datametrex‘ Technologien bei Großkunden in Südkorea eingesetzt wird.Der CEO von Datametrex AI Ltd. hat sich kürzlich mit SmallCapSteve zusammengesetzt und über die Aussichten für das Unternehmen gesprochen.Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=QF0JD6RDNdc&feature=youtu.beIn Kanada sind die Ausgaben in digitale Gesundheitsdienstleistungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Laut Canada Health Infoway wurden im dritten Quartal 2020 bereits 60 Prozent der Arztbesuche im Land virtuell durchgeführt. Die Pandemie hat maßgeblich zu der Entwicklung beigetragen. Um einen landesweit einheitlichen Zugang zu den Gesundheitsdaten der Patienten zu ermöglichen, wurde im vergangenen Jahr eine Task Force von drei Ärztevereinigungen gegründet, die unter anderem die Entwicklung nationaler Standards für den Zugang zu solchen Daten zum Ziel hat.Der CEO von Datametrex AI, Marshall Gunter, hat sich in einem Interview mit wallstreet:online jüngst zu den Entwicklungen im Unternehmen, allen voran die Datenanalyse geäußert. Gunter sieht in Deutschland eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten für die NEXA-KI des Unternehmens. Das gesamte Interview finden Sie hier:https://bit.ly/3pm1gwZAm 10. März teilte Datametrex mit, dass man eine Absichtserklärung zur Übernahme von Perspectum Drone Inspection Services unterzeichnet habe. Das nicht gelistete Unternehmen würde nach den Worten von CEO Marshall Gunter einen bedeutenden Mehrwert für die Aktionäre von Datametrex darstellen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3bzSLLhAm 26. April hat ScreenPro zusammen mit Datametrex AI den Zuschlag für die Verarbeitung von Covid-19 Tests des weltweit größten Film- und Fernsehen-Streaminganbieters erhalten.Datametrex AI hat im ersten Quartal 2021 einen Rekordgewinn erwirtschaftet. Die Konzentration auf Angebote im Zusammenhang mit Covid-19 in der Film- und Produktionsindustrie, hat sich für Datamatrex AI gelohnt. Für das erste Quartal wurde ein Umsatz von 19,045 Mio. CAD gemeldet, der Nettogewinn betrug 9,56 Mio. CAD und wurde gegenüber dem Vorjahresquartal um 1.425 Prozent gesteigert. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 10,684 Mio. CAD, vor einem Jahr stand noch ein Verlust von 737.698 CAD.CEO Marshall Gunter sagte, dass die „Ergebnisse des Unternehmens im ersten Quartal“…“ einen weiteren Rekordzeitraum mit einer hervorragenden Performance“ widerspiegeln und zeigen, dass Datametrex AI „weiterhin daran arbeitet, ein integriertes Gesundheitstechnologie-Unternehmen aufzubauen“Der Chairman Andrew Ryu teilte mit, dass sich der Trend weiter verbessern werde. Man konzentriere sich darauf, die Umsatzkanäle mit strategischen Investitionen in Vertriebs- und Betriebsteam zu erweitern. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung teilte Datametrex AI mit, dass man sich 2021 weiter auf den Ausbau und die Verbesserung des KI-Geschäfts konzentrieren werde. Dies betreffe sowohl den Bereich Internetsicherheit als auch die Gesundheitstechnologie, wo ein deutliches Wachstum erwartet wird. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3pedwkYDer CEO von Datametrex Marshall Gunter hat sich kürzlich mit BullsEye Brief in einem Podcast über künstliche Intelligenz und das Wirken seines Unternehmens in der Sicherheitsbranche unterhalten. Den Podcast finden Sie hier:https://bit.ly/3gCOkk8Datametrex hat am 21. Juni die erfolgreiche Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi-Call bekanntgegeben. Der Plan zur Übernahme wurde erstmals am 23. März gemeldet. Medi-Call ist damit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Datametrex. Der CEO von Datametrex Marshall Gunter sieht die Pandemie als Katalysator für die Änderung des Verhaltens hinsichtlich Gesundheit und Wohlbefinden. Dies betrifft auch Arztbesuche und mit der Übernahme von Medi-Call kann man nun die Kapazitäten im Bereich Telemedizin erweitern. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3j2KaoDDatametrex AI hat am 8. Juli bekantgegeben, dass man im zweiten Quartal 62.000 Covid-19 Tests für die Film- und Produktionsindustrie durchgeführt hat. WEiterhin wurden mehr als 50.000 PCR-Testkits verkauft. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3wtatHkDatametrex AI gab am 23. Juli bekannt, dass man bis Mitte 2022 für vier Shows Servicevereinbarungen für Covid-19 Tests unterzeichnet habe. Eine Show ist für ein großes US-Network, drei Shows für einen der größten Streaminganbieter. Datametrex teilte mit, dass man weiterhin Vancouver, Toronto und Montreal bei der Bereitstellung von kritischen Covid-Tests unterstütze. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/371S2iSAm 4. August teilte Datametrex mit, dass man in Kanada ein Angebot für einen Auftrag im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingereicht habe. Der Auftragswert beläuft sich auf 40 Mio. CAD. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/37lMNL3Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=JxbiM-ldGLMDatametrex AI hat am 16. August mitgeteilt, dass man im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 10,4 Mio. CAD erwirtschaftet habe. Der Umsatz belief sich auf 29,5 Mio. CAD. Beide Kennzahlen waren für das Unternehmen ein Rekordniveau. Das EBITDA lag bei 12,25 Mio. CAD, vor Jahresfrist stand hier noch ein Minus von 1,2 Mio. CAD. Datametrex teilte mit, dass man sehr zufrieden mit den Erfolgen und Finanzergebnissen sei. Der Barbestand per Ende des ersten Halbjahres belief sich auf 10,55 Mio. CAD.Das Unternehmen teilte weiterhin mit, dass man sich weiterhin auf das Wachstum des KI-Geschäftes konzentrieren werde. Dabei rechnet man im Bereich Cybersecurity als auch bei der Gesundheitstechnologie mit deutlichem Wachstum. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3iPgz1kAm 26. August teilte Datametrex AI mit, dass man einen Vertrag mit einem kanadischen Tech-Unternehmen geschlossen hat. Der Vertrag zum Thema Künstliche Intelligenz hat ein Volumen von 250.000 CAD, 50 Prozent der Summe wurden bereits gezahlt. Datametrex AI will seine Nexology-KI dafür nutzen, eine Analyse und ein besseres Verständnis von Social-Media-Influencern im Bereich Krypto-Währungen zu erlangen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3DnmenzDatametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) ist hinsichtlich der Covid-Tests hervorragend positioniert, um die mittelfristigen Bedürfnisse der in Kanada sehr aktiven Film- und Fernsehbranche zu bedienen. Im Bereich der Cyber-Sicherheit werden weitere Partnerschaften angebahnt. Unter anderem setzt man auf Aufträge im Rahmen des kanadischen ITB-Programms.Warum Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) günstig bewertet ist und das Kurspotential bei 700 Prozent liegen dürfte, lesen Sie hier:https://bit.ly/3oAuAQlHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Datametrex AI Limited interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Datametrex AI Limited und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!