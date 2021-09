GW GrundWerk Capital legt 6,25%-Projekt-Anleihe (A3H25F) auf – Volumen von bis zu 5,5 Mio. Euro

Neue Projekt-Anleihe – die GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe 2021/26 (WKN A3H25F) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 5,5 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe, die zur Finanzierung und Weiterentwicklung eines Fachmarktzentrums in Hennef dient, ist mit einem Zinskupon von 6,25 % p.a. ausgestattet. Die Laufzeit der Projekt-Anleihe hat bereits am 19. Juli 2021 begonnen und endet nach 60 Monaten am 18. Juli 2026. Anleger können die Anleihe ab 1.000 Euro über eine digitale Zeichnungsstrecke ordern. Besagtes Fachmarktzentrum soll zu einem multifunktionalen Geschäftsgebäude weiterentwickelt werden, welches die Nutzungs-Kombination „Leben, Arbeiten und Einkaufen“ miteinander verbinden soll.

INFO: Die GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG ist eine auf die Entwicklung, Revitalisierung und das Management von Wohn- und Gewerbe-Portfolios spezialisierte Immobiliengesellschaft.