ESG-Investments sind im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen. Was als nachhaltig gilt, da­rüber gehen die Meinungen jedoch auseinander.

Max Deml gilt als Pionier der ­nachhal­tigen Geldanlage im deutschsprachigen Raum. In den 1980ern ein Umwelt- und Friedensaktivist, gründete er bereits im Jahr 1991 den Öko-Invest-Verlag und ­veröffentlichte den gleichnamigen Börsenbrief. 1997 kam der Index nx-25 dazu. Nachhaltigkeit sei damals ein Nischenthema gewesen, ­erinnert er sich. „Es gab im deutschsprachigen Raum nicht einmal ein Dutzend ‚ethisch-ökologisch‘ ausgerichteter Investmentfonds – inzwischen sind es Hunderte und pro ­Monat kommen drei bis fünf dazu.“

Milliardenmarkt ESG

Laut dem Marktbericht Nachhaltige Geldanlage 2021 wachsen nachhaltige Fonds rasant. Im vergangenen Jahr standen sie bereits für 6,4% am gesamten Fondsmarkt. Insgesamt legten die Deutschen 335,3 Mrd. EUR ökologisch-sozial an – zu drei ­Vierteln über Fonds und Mandate. Das war ein Plus von 25% und entspricht einem Viertel der Marktkapitalisierung des DAX.

Hell- und dunkelgrüne Anlagen

Doch darüber, was als nachhaltig gilt, ­gehen die Meinungen auseinander. Die EU unterscheidet in ihrer Offenlegungsverordnung, die im März in Kraft trat, zwi­schen hell- und dunkelgrünen Anlagen. Eine dunkelgrüne Anlage unter Artikel neun muss nicht lediglich sogenannte ESG-Kriterien zu Sozialem, Umwelt und Führungskultur erfüllen, sondern auch Einfluss zur Erreichung der Ziele ausüben – etwa über die Stimmrechte von Aktien. Will ein Fonds unter den Artikel acht für hellgrüne Anlagen fallen, gelten lockere Regeln. ESG-konform ist laut der EU, wer etwas gegen den Klimawandel tut, ­Wasser und maritime Ressourcen schont oder schützt, den Übergang zu einer Kreis­laufwirtschaft vorantreibt, Ökosysteme schützt oder wiederherstellt und Umwelt­verschmut­zung bekämpft. In mindestens einem ­dieser Bereiche muss das Anlageprodukt einen „wesentlichen Beitrag“ leisten und in keinem darf es einen bedeutenden Schaden anrichten.

„Kein Schaden in sieben Generationen“

Deml rät Anlegern indes, statt auf die Selbst­einstufung nach der Offenlegungsverordnung lieber auf Fachmedien zu vertrauen oder bei der Fondsgesellschaft einen Rechen­schaftsbericht mit dem gesamten ­Portfolio anzufordern. „Die EU-Behörden prüfen nicht, ob Fonds oder Unternehmen die ESG-Kriterien einhalten. Es genügt, eine schriftliche Stellungnahme einzureichen“, sagt er. Der vierköpfige nx-25-­Indexbeirat etwa bewertet eine Aktie vor der ­Aufnahme nach über 20 Nachhaltigkeitskriterien – etwa Lohnverhältnisse, Frauenquote, Diver­sität – sowie Negativkriterien wie Kinderarbeit oder Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette. „Das Geschäftsmodell sollte so ausgerichtet sein, dass es auch in sie­ben Generationen keinen Schaden für Mensch und Umwelt anrichten wird“, so Deml.



Quelle: Öko Invest

Menschenrechte und Tabak

Ausschlusskriterien sind laut dem Marktbericht unter Fonds und Mandaten ­beliebt: 93% nutzten sie im vergangenen Jahr. Ganz vorne standen bei zwei Dritteln der in­vestierten Summen Menschenrechtsverlet­zun­gen. Fast gleichauf folgten Korrup­tion und Bestechung, Kohle und Arbeitsrechtsverletzungen. Ob die hohen Summen, die in nachhaltige Investments fließen, etwas zum Positiven verändern, ist aber umstritten. Laut einer Studie trugen sie kaum ­dazu bei, die globalen Um­weltprobleme zu lösen. Sie glichen vielmehr eher einem Placebo, sagte Co-Autor Prof. Dr. Falko Paetzold der NZZ. „Die Produkte geben den Käufern ein gutes ­Gefühl und beruhi­gen ihr Gewissen. Doch ein großer Teil davon schafft es nicht, eine messbare Verände­rung herbeizu­führen“, erklärte der Professor an der EBS Universität in Oestrich-Winkel. Das liege vor allem an den oftmals geringen Standards. Zahlreiche Fonds begnügten sich damit, aus beson­ders umstrittenen Sektoren wie Rüstung oder Tabak auszusteigen. Der Analyst ­Daniel Welter kritisierte in der NZZ, die ESG-Ratings von etwa MSCI, Standard & Poor’s oder Morningstar würden Anleger eher verwirren und in den meisten Fällen „stark“ von­einander abweichen: Etwa erhalte der ­Pharmariese Roche Spitzen­noten von S&P, während er bei Morningstar im unte­ren Drittel lande.

Nachhaltige Rendite

Was die Rendite grüner Anlagen betrifft, ist die Studienlage nicht eindeutig. Das besagt eine Untersuchung des Gesamt­verbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vom April. Demnach hatten Forscher der Universität Hamburg bereits im Jahr 2018 rund 2.000 ­empirische Studien begutachtet, die den Zusammenhang zwischen Ertrag einer Geldanlage und Berücksichtigung von ESG-­Kriterien unter­suchten. 15,5% hätten einen positiven Zusammenhang gefunden, 11% einen negativen und fast drei Viertel seien zu gemisch­ten Ergebnissen gelangt, schreibt der GDV.

Optimum der Streuung

Der nx-25 steigt nichtsdestoweniger deutlich. Der Natur-Aktien-Index enthält 25 Ti­tel zu je 4% Gewichtung und ist in ­seiner geografischen Verteilung dem Weltindex MSCI nachempfunden.

