MH17-Ermittler bitten russische Militärangehörige um Informationen

ROTTERDAM (dpa-AFX) - Niederländische Ermittler, die den Abschuss des Passagierflugs MH17 über der Ostukraine untersuchen, haben russische Militärangehörige zum Zuspielen von Informationen aufgerufen. Sie haben dies in einem an die Einwohner der russischen Stadt Kursk gerichteten Brief getan, weil sie davon ausgehen, dass die zum Abschuss des Flugzeugs eingesetzte Luftabwehrrakete von einer Brigade in Kursk aus geliefert wurde, teilte die niederländische Polizei am Donnerstag mit. Russische Armeeangehörige, die über Fotos, Videos, E-Mails oder andere offizielle Dokumente verfügten, seien gebeten, diese den Ermittlern zur Verfügung zu stellen.

In dem Schreiben werden zudem Tipps für eine überwachungssichere Übermittlung von Dokumenten gegeben. Betroffene sollten sich ein spezielles E-Mail-Konto einrichten und Programme zur Anonymisierung nutzen.