Neuer SKODA FABIA jetzt mit Einstiegsmotorisierung ab 13.990 Euro bestellbar (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > FABIA EASY mit 1,0 MPI 48 kW (66 PS) (Kraftstoffverbrauch

kombiniert 4,6 - 4,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 101 g/km) mit

5-Gang-Getriebe bildet Modelleinstieg



> Neues 1,0 MPI-Aggregat auch für Ausstattungslinie Active (Kraftstoffverbrauch

kombiniert 4,6 - 4,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 101 g/km) und

Ambition (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,6 - 4,4 l/100 km, CO2-Emissionen

kombiniert 106 - 101 g/km) erhältlich





> Vierte FABIA-Generation mit bestem Platzangebot ihrer Klasse, verbessertemKomfort und zahlreichen neuen Sicherheits- und AssistenzsystemenSKODA erweitert die bestellbare Motorenvielfalt des neuen FABIA um den 1,0MPI-Benziner. Der mit manuellem 5-Gang-Getriebe kombinierte Dreizylinder leistet48 kW (66 PS) und steht für die Ausstattungslinien Active sowie Ambition zurWahl. Er treibt auch das Einstiegsmodell FABIA EASY an, das SKODA für 13.990Euro anbietet. In vierter Generation besitzt der beliebte Kleinwagen serienmäßigunter anderem Voll-LED-Hauptscheinwerfer und einen Frontradarassistent inklusiveCity-Notbremsfunktion.Der stets in Energy-Blau lackierte FABIA EASY geht mit einer umfangreichen, klardefinierten Serienausstattung an den Start. Sie umfasst neben denHauptscheinwerfern mit LED-Technologie zum Beispiel den Spurhalte- undFahrlichtassistent sowie den Speedlimiter. Für Unterhaltung sorgt dasMusiksystem Swing mit 6,5-Zoll-Bildschirm, SD-Speicherkartenslot und digitalemRadioempfang DAB+. Der FABIA Active besitzt zusätzlich eine Klimaanlageserienmäßig. Sein Einstiegspreis in Kombination mit dem neuen, 48 kW (66 PS)starken 1,0 MPI-Motor liegt bei 15.590 Euro.Der FABIA Ambition beginnt in Verbindung mit dem 1,0 MPI bei 16.890 Euro. Erzeichnet sich unter anderem durch höheneinstellbare Vordersitze inklusiveLendenwirbelstütze, Multifunktionslenkrad und Geschwindigkeitsregelanlage aus.Das Infotainmentsystem Bolero umfasst einen 8 Zoll großen Touchscreen, eineBluetooth-Freisprecheinrichtung sowie sechs Lautsprecher inklusive SKODASurround-Soundsystem für digitale Audioquellen. Mit an Bord ist auch dieKonnektivitätslösung SmartLink, die die Verbindung zwischen Smartphone undFahrzeug ermöglicht. SKODA Connect(1) und Fahrzeugfernzugriff stehen ebenfallszur Verfügung.Insgesamt können Kunden beim neuen SKODA FABIA zwischen fünfMotor-/Getriebevarianten wählen. Alle Informationen zu diesenMotor-Getriebe-Optionen, Ausstattungsdetails und Preisen finden Sie auf derSKODA Media-Seite(http://www.skoda-media.de/model/107/2767?fz=107&skoda=Der%20neue%20FABIA) .SKODA FABIA - neue Motorisierung und Preise