Kartellbehörden genehmigen den Kauf der NRW-Spielbanken durch Gauselmann Gruppe (FOTO)

Espelkamp (ots) - Das Mitte Juli beendete Vergabeverfahren der WestSpiel-Gruppe

in Nordrhein-Westfalen ist offiziell abgeschlossen: Alle zuständigen

Kartellbehörden haben dem Verkauf zugestimmt. Zum 1. September 2021 kann

WestSpiel von der ostwestfälische Gauselmann Gruppe übernommen werden.



Der Kaufvertrag zwischen der NRW.BANK und der Gauselmann Gruppe zur Übernahme

der Spielbanken in NRW wurde am 20. Juli unterzeichnet. Nach der

kartellrechtlichen Freigabe erfolgt die offizielle Übernahme nunmehr zum 1.

September 2021. Damit werden die Spielbanken in NRW das jüngste Mitglied in der

Gauselmann Gruppe. Das Familienunternehmen kann damit sein Spielbanken-Portfolio

um die Standorte Aachen, Bad Oeynhausen, Dortmund-Hohensyburg und Duisburg

erweitern und hat zusätzlich die Möglichkeit, noch zwei weitere Standorte in NRW

zu eröffnen.





"Wir freuen uns darauf, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseremUnternehmen begrüßen zu können. Gemeinsam werden wir die Spielbanken in NRW nocherfolgreicher ausrichten", so Unternehmensgründer und Vorstandssprecher PaulGauselmann. "Die Zeit zwischen der Unterzeichnung des Kaufvertrages und derfinalen Freigabe durch die Kartellbehörden haben wir intensiv dazu genutzt, umdie Integration der Spielbanken in die Unternehmensgruppe vorzubereiten. Nebenden technischen und organisatorischen Aspekten lag der Fokus dabei insbesondereauf der persönlichen Vorstellung des Managements bei den Kolleginnen undKollegen in den Spielbankstandorten sowie der Zentrale in Duisburg. DiesenDialog werden wir in den kommenden Wochen weiter intensivieren und haben dazuBegrüßungsveranstaltungen für alle neuen Kolleginnen und Kollegen in unseremSchulungszentrum auf Schloss Benkhausen geplant", so David Schnabel,Geschäftsführer der MERKUR Spielbanken.Über die Gauselmann GruppeDie Gauselmann Gruppe ist eine familiengeführte, international agierendeUnternehmensgruppe der Unterhaltungs- und Freizeitwirtschaft. Mit ihrer MarkeMERKUR steht das Unternehmen seit über 60 Jahren konsequent für Freude am Spiel.Neben der Entwicklung von Spielen, Systemlösungen und der Produktion und demVertrieb von Unterhaltungsspielgeräten und Geldmanagement-Systemen unterhält derKonzern die Spielstättenkette MERKUR CASINO und ist darüber hinaus in denBereichen Sportwette, Online-Gaming und Spielbanken tätig. Im Vor-Corona-Jahr2019 erwirtschaftete die Gauselmann Gruppe mit weltweit rund 14.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund 220 Auszubildenden einen addiertenUmsatz von rund 3,5 Mrd. Euro.Seit 1974 betreibt die Gauselmann Gruppe sehr erfolgreich moderne Spielstättenin Deutschland und Europa. 2013 beteiligte sich die Unternehmensgruppe erstmalsund in Kooperation mit der schweizerischen Stadtcasino Baden AG an derAusschreibung der Spielbankenkonzession für das Land Sachsen-Anhalt. Dasdeutsch-schweizerische Gemeinschaftsunternehmen setzte sich erfolgreich gegenvier weitere Interessenten durch und eröffnete schon Ende 2014 den ersteneigenen Standort in Leuna-Günthersdorf. Sukzessive folgten zwei weitereSpielbanken in Magdeburg und Halle (Saale).Darüber hinaus ist die Gauselmann Gruppe seit 2016 an der Spielbank Berlin mitihren vier Standorten beteiligt und seit 2019 an drei Spielbanken inRheinland-Pfalz. Neben diesen aktuell zehn Spielbank-Standorten gehören auchinternationale Schiffscasinos auf TUI-Kreuzfahrtschiffen Mein Schiff zurUnternehmensgruppe.