FiCAS AG und Bitcoin Capital AG ernennen neuen Head of Sales und öffnen ihr Know-how und die Plattform

Roger Suter wird zum Head of Sales von der FiCAS AG und der Tochtergesellschaft Bitcoin Capital AG ernannt

FiCAS AG bietet institutionellen Anlegern ihre einzigartige Erfahrung und Know-how im Handel mit Kryptowährungen an

Bitcoin Capital AG öffnet ihre einzigartige Plattform zur Herausgabe von börsengehandelten Produkten für Anlagestrategien von Drittanbietern

Zug, Schweiz - 1 September 2021 - FiCAS AG und ihre Tochtergesellschaft Bitcoin Capital AG freuen sich, die Ernennung von Roger Suter zum Head of Sales bekannt zu geben. Roger Suter bringt langjährige Vertriebserfahrung aus den letzten 30 Jahren bei der UBS, Bank am Bellevue, 2trade group ltd und als Anlageberater für Startups mit. Darüber hinaus verstärkt Alexander Graf Strachwitz als Senior Relationship Manager das Sales Team, um das Geschäft der Bitcoin Capital AG auf externe Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken auszuweiten.Darüber hinaus freut sich die FiCAS AG institutionellen Anlegern wie Banken, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Family Offices und ETF-Anbietern ihre einzigartige Erfahrung in der Verwaltung von Kryptowährungen anzubieten. FiCAS AG ermöglicht den institutionellen Investoren die Diversifizierung in die neue Anlageklasse der Kryptowährungen.Die Bitcoin Capital AG freut sich mitteilen zu dürfen, ihre Dienstleistungen an Vermögensverwalter anzubieten, in Emission und Verwaltung von börsengehandelten Produkten (ETP) für ihre Anlagestrategien in digitale Vermögenswerte. Mit einer einfachen, schnellen und bequemen Kotierung von ETPs können sich Vermögensverwalter auf ihre Kernkompetenz der Auswahl und Verwaltung von Vermögenswerten konzentrieren. Neue Produkte sollen den aktuellen Betrieb und Vertrieb des weltweit ersten aktiv verwalteten börsengehandelten Produkts mit Kryptowährungen als Basiswert („15 FiCAS Active Crypto ETP" - ISIN: CH0548689600) ergänzen.