NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag vor dem nächsten US-Arbeitsmarktbericht wagen sich die Anleger an den US-Börsen noch vorsichtig aufs Parkett. Eine halbe Stunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,26 Prozent höher auf 35 405 Punkte. Er würde damit innerhalb seiner engen Spanne der vergangenen Tage verbleiben und eine echte Annäherung an den bisherigen Rekord von 35 631 Punkten weiter scheuen.

Durchaus denkbar sind hingegen neue Rekorde für die übrigen New Yorker Indizes, die dem Dow schon länger einige Schritte voraus sind. Der S&P 500 hatte am Vortag einen erneuten Rekord über 4537 Punkten nur um Haaresbreite verpasst, nun aber könnte er mit einem moderaten Plus einen neuen Versuch starten. Auch der technologielastige Nasdaq 100 könnte bei Gewinnen eine weitere Bestmarke folgen lassen, am Vortag waren die Nasdaq-Indizes die einzigen mit einer fortgesetzten Rekordserie.