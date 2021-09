Noch gestern gehörte das Papier (ADR!) des chinesischen Elektroautobauers NIO (WKN: A2N4PB) zu den größeren Verlierern an den US-Märkten. Grund hierfür war eine Senkung der Auslieferungsprognosen für das dritte Quartal auf „nur“ noch 22.500 bis 23.500 (anstatt zuvor 23.000 bis 25.000) Fahrzeuge. Heute aber ist das schon wieder vergessen, die Aktie kann bereits vorbörslich deutlich zulegen. Wie kommt das?Bei NIO handelt es sich um ein chinesisches Start-up mit Hauptsitz in Shanghai. Die Gesellschaft hat sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Elektroautos spezialisiert. Dabei greifen die Chinesen jedoch durchaus auf deutsches Know-how zurück. So sitzt die Design- und Markenentwicklungsabteilung von NIO nämlich in der bayrischen Landeshauptstadt München.