Seite 2 ► Seite 1 von 3

Karlsruhe (ots) - "Vor den Toren der IAA" geht in München-Unterhaching das neueEnBW-Flaggschiff für Hochgeschwindigkeitsladen in Betrieb- Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bauen und Verkehr:"Nachhaltige Mobilität wird sich in die Lebenswelt der Menschen einfügen"- Colette Rückert-Hennen, EnBW: "Alltagstauglich ist E-Mobilität dann, wenn manvollelektrisch von Flensburg bis an den Gardasee kommt"- Thomas Kuhlmann, Hahn Gruppe: "Das Fahrzeug lädt, da wo es steht. Das machtLadeinfrastruktur auch für den Einzelhandel zum Standortfaktor"Im Vorfeld der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) in München eröffnetdie EnBW einen neuen Flaggschiff-Ladepark in Unterhaching im Süden der Stadt.Angereist sind zu diesem Anlass hochrangige Politikvertreter*innen wie KerstinSchreyer, Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr. Aber auchE-Mobilitäts-entscheider*innen deutscher Automobilunternehmen sowie Vertreterdes Handels sind vor Ort. Der Grund: Der neue Riesen-Schnellladepark der EnBWhat eine wichtige Signalwirkung weit über die Region hinaus. E-Mobilität kommtim Alltag der Menschen an - und hierfür hat die Ladeinfrastruktur eineSchlüsselfunktion. Entsprechend zählt das neue Flaggschiff zu den modernstenLadeparks Deutschlands und ist mit gleich 20 Ladepunkten mit einer Ladeleistungvon bis zu 300 kW ausgestattet - dem Maß der Dinge, wenn es um dasHochgeschwindigkeitsladen geht. Im Sinne des Kundenkomforts ist der Park zudemüberdacht und klimagerecht mit einer Photovoltaik-Anlage bestückt.Schnellladeinfrastruktur stellt die Weichen für eine e-mobile Zukunft"Das Interesse der Politik an unserem neuen Vorzeige-Ladepark zeigt ganz klar,welchen hohen Stellenwert der Ausbau der Ladeinfrastruktur hat -gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch", erklärt Colette Rückert-Hennen,Mitglied des Vorstands und Chief Human Resources Officer der EnBW, zurEröffnung. In der steigenden Zahl der Zulassungen von Elektroautos sieht sie eindeutliches Signal für die Verkehrswende. Damit die E-Mobilität sich aber in derbreiten Bevölkerung durchsetze, müsse sie kompromisslos alltagstauglich sein:"Neben einfach zu nutzenden Lademöglichkeiten zuhause, am Arbeitsplatz und inder Stadt bedeutet das auch, dass ich ohne große Vorbereitung lange Strecken mitdem E-Auto zurücklegen kann. Auf den Punkt gebracht: Alltagstauglich istE-Mobilität dann, wenn man vollelektrisch von Flensburg bis an den Gardaseekommt ." Genau das mache der neue EnBW Ladepark als Knotenpunkt imFernverkehrsnetz möglich und diesen so wichtig.Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer betont dabei die wichtige Rolle