Grenzach-Wyhlen (ots) - Medizinische Instrumente liegen auf einem Rollwagen ausMetall, Aufnahmen auf blauem Röntgenfilm klemmen vor flachen Lampen an der Wand.Papierstapel mit Befunden und Laborergebnissen liegen in gelben Pappheftern aufeinem Schreibtisch, ein paar Stockwerke tiefer blickt ein Pathologe durch einMikroskop auf etwas, das Teil eines Tumors sein könnte. In unserer Vorstellungfindet die Krebsmedizin meist analog statt. Ordner mit Zahlen, Tabellen,Röntgenbilder und handgeschriebene Notizen entscheiden über die Therapie. Eingroßer Irrtum, denn kaum ein Therapiegebiet ist so datengetrieben, wie dieOnkologie. Deren stärkere Vernetzung und systematische Auswertung könnte dieVersorgung von Menschen mit Krebs zukünftig weiter verbessern und derKrebsforschung einen erheblichen Schub geben. Das Universitätsklinikum Freiburgund Roche arbeiten zu diesem Zweck nun zusammen und schaffen einen gemeinsamenDatenraum.Auf dem Monitor des Computertomographen ist der Tumor deutlich zu sehen: Weißabgegrenzt erscheint die annähernd runde Struktur im Bild. Präzise visiert dieÄrztin über den Monitor den Tumor an, um mit einer feinen Hohlnadel eine winzigeProbe zu entnehmen. Die schmerz- und risikoarme Prozedur ist entscheidend, dennderen Ergebnisse können die Therapie und die Prognose des Patienten erheblichbeeinflussen. Im Labor wird das entnommene Gewebe genauestens untersucht - eineimmer größere Rolle spielt hier die molekulargenetische Analyse desTumorgewebes. Mittels des sogenannten Next Generation Sequencings (NGS) wirddabei das Erbgut des Tumors umfassend auf genetische Veränderungen analysiert,die dafür verantwortlich sein können, dass sich die Zellen unkontrolliert teilenund damit zu Krebszellen werden. Diese Ergebnisse sind für die Patient:innen vongroßer Bedeutung, denn für einige Veränderungen stehen zielgerichtete Therapienzur Verfügung, die die Chance auf eine wirksamere und verträglichere Behandlungbieten können, als etwa die klassischen Chemotherapien."Über die Therapie entscheidet heute an Spitzenzentren wie demUniversitätsklinikum Freiburg oft nicht mehr ein Arzt oder eine Ärztin allein.Insbesondere schwierige Fälle werden in einem interdisziplinär besetztenMolekularen Tumorboard (MTB) diskutiert" , erläutert Prof. Dr. Dr. MelanieBörries, Leiterin des Instituts für Medizinische Bioinformatik und Systemmedizindes Universitätsklinikums Freiburg. Hier laufen alle Informationen zusammen,deren Interpretation ist dabei alles andere als einfach. Die Kapazitäten sind