ALLGEIER SE: Vorstandsvorsitzender Carl Georg Dürschmidt plant Wechsel in den Aufsichtsrat

Detlef Dinsel, Vorsitzendes des Aufsichtsrats der Allgeier SE, sagt: "Im Namen der Gesellschaft dankt der Aufsichtsrat Georg Dürschmidt für seine herausragenden Leistungen als Vorstandsvorsitzender und Unternehmer. Er hat das Unternehmen gemeinsam mit den Kollegen im Management über viele Jahre aufgebaut und zu einem großen Full-Service-Anbieter für Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen mit eigenen Softwareprodukten entwickelt. Mit der Abspaltung des in der Nagarro SE gebündelten internationalen Softwareentwicklungsgeschäfts im Dezember 2020 hat die Allgeier SE unter maßgeblicher Führung von Georg Dürschmidt einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht. Die Allgeier SE steht nach Umsetzung der Abspaltung nach dem ersten Halbjahr 2021 hervorragend da." Georg Dürschmidt möchte Allgeier und Nagarro auch in Zukunft eng verbunden bleiben und strebt deshalb einen Wechsel in den Aufsichtsrat der Allgeier SE zur nächsten Hauptversammlung an, nachdem er bereits bei der Nagarro SE im Aufsichtsrat tätig ist. "Ich möchte mich herzlich bei den Kollegen und Mitarbeitern für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit über die vielen Jahre bedanken", sagt Georg Dürschmidt.

Die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Hubert Rohrer und Dr. Marcus Goedsche, die die Allgeier Gruppe gemeinsam mit Georg Dürschmidt erfolgreich aufgebaut haben, werden die Allgeier SE als Vorstandsteam in die Zukunft der nächsten Jahre führen. Diese neue Phase der Unternehmensentwicklung hat in diesem Jahr für Allgeier begonnen und wird nun im Herbst 2021 mit der Planung für die kommenden drei Jahre intensiv weiter gestaltet. Damit erachtet es Georg Dürschmidt als den passenden Zeitpunkt, mit Wirkung zum 30. September 2021 aus dem Vorstand auszuscheiden. Die Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung der Allgeier SE, in der sich Georg Dürschmidt zur Wahl für den Aufsichtsrat stellen möchte, sieht er als eine Cooling-Off-Periode an.