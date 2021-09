Chemnitz wird ein Standort für nationales Wasserstoffzentrum

DRESDEN/CHEMNITZ (dpa-AFX) - Chemnitz wird Standort eines nationalen Wasserstoffzentrums. Die sächsische Stadt bekommt den Zuschlag zusammen mit den Städten Duisburg (Nordrhein-Westfalen) und Pfeffenhausen (Bayern) sowie einem Konsortium in Norddeutschland, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Sachsens Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) am Donnerstag mitteilten. Bis Ende 2024 stehen bis zu 290 Millionen Euro für die Standorte des Innovations- und Technologiezentrum Wasserstoff (ITZ) zur Verfügung.

Das Netz werde über ganz Deutschland gespannt, so Scheuer. Die unterschiedlichen Standorte sollen jeweils zu verschiedenen Schwerpunkten forschen und unterschiedliche Bedürfnisse der Industrie aufgreifen. In Chemnitz liegt Fokus auf Wasserstoffanwendungen für Straße und Schiene sowie auf dem Aufbau einer wettbewerbsfähigen Zulieferindustrie. Scheuer bezeichnete Chemnitz als "Diamanten" - bis zu 60 Millionen Euro sollen in die sächsische Stadt fließen. Für den Standort in Pfeffenhausen sind den Angaben zufolge bis zu 100 Millionen Euro geplant.