Download Whitepaper CSR

https://ots.de/Oz32rv

Frankfurt am Main (ots) - Belastbares Nachhaltigkeitsmanagement beginnt mit der

Ermittlung der Nachhaltigkeitsthemen, die für ein Unternehmen von wesentlicher

Bedeutung sind. Hand in Hand damit geht die Betrachtung relevanter

Anspruchsgruppen mit ihren Anforderungen und Erwartungen. Als Instrument dafür

wird die sogenannte Wesentlichkeitsanalyse eingesetzt. Die Deutsche Gesellschaft

zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) hat hierzu ein Whitepaper

veröffentlicht (https://dialog.dqs.de/acton/media/40656/whitepaper-wesentlichkei

tsanalyse?utm_source=presseportal.de&utm_medium=referral&utm_campaign=Nachhaltig

keit&utm_content=pi_09-2021) , das kostenfrei bezogen werden kann.





Die Anwendung einer Wesentlichkeitsanalyse ist - außer in der europäischenCSR-Richtlinie 2014/95/EU - in keiner Weise verpflichtend, wird aber von allenanderen bekannten Formaten für die CSR-Berichterstattung wie Global ReportingInitiative (GRI) oder Global Compact und von Normen wie ISO 26000 dringendempfohlen. Das Prinzip der Wesentlichkeit findet sich darüber hinaus in allenISO-Managementsystemnormen wieder.Verbindung zum LieferkettengesetzAuch das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferkettensieht vor, wesentliche Aspekte aus dem ökologischen und sozialen Themenkreis aufdie gesamte Wertschöpfungskette auszuweiten. Auch an dieser Stelle müssenUnternehmen also künftig in Erfahrung bringen, inwieweit sie von solchen Themenbetroffen sind. An dieser Stelle ist eine Wesentlichkeitsanalyse unumgänglich,und zwar unabhängig davon, ob eine diesbezügliche, wie auch immer gearteteRisikoanalyse gesetzlich vorgeschrieben ist oder nicht.Unverzichtbare Methode zur Ermittlung von CSR-Verpflichtungen"Ohne Wesentlichkeitsanalyse können Unternehmen weder gesetzlichen nochfreiwillig eingegangenen Verpflichtungen im Bereich der sozialen Verantwortungauf zufriedenstellende Weise nachkommen," betont Altan Dayankac, DQS-Experte fürCorporate Social Responsibility (CSR) und Auditor für zahlreicheNachhaltigkeitsstandards. "Zur Durchführung einer derartigen Risikoanalyse gibtes praktisch keine Alternative."Whitepaper Wesentlichkeitsanalyse - aus dem Inhalt:- Überblick: Methode zur Ermittlung von CSR-Pflichten- CSR-Richtlinie der EU macht "Wesentlichkeitsprüfung" zur Pflicht- ISO-Managementsystemnormen setzen auf Wesentlichkeit- Wesentliche Anspruchsgruppen- Wesentlichkeit von Themen- Umsetzung einer Wesentlichkeitsanalyse- Interne Zielkonflikte lösenDas Whitepaper steht Interessierten auf den Seiten der DQS kostenfrei zumDownload (https://dialog.dqs.de/acton/media/40656/whitepaper-wesentlichkeitsanalyse?utm_source=presseportal.de&utm_medium=referral&utm_campaign=Nachhaltigkeit&utm_content=pi_09-2021) zur Verfügung.DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von ManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS)(https://ots.de/TplGuL) wurde 1985 durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualitäte.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) als Deutschlands ersterManagementsystem-Zertifizierer gegründet.Als einziger großer Zertifizierer fokussiert sie auf Managementsysteme undProzesse und nimmt hier seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. So hat die DQS 1986das deutschlandweit erste Zertifikat nach ISO 9001, der weltweit bedeutendstenNorm für Managementsysteme, ausgestellt.Mit ihren Auditdienstleistungen verfolgt sie die Zielsetzung, ihren Kunden übereine Bewertung der Konformität mit Normen hinaus Impulse fürVerbesserungspotenzial zu geben. Hierfür setzt die DQS freiberufliche,hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte als Auditoren ein. Dieserepräsentieren alle Bereiche von Industrie und Wirtschaft, der öffentlichenVerwaltung und des Gesundheits- und Sozialwesens.Die DQS GmbH ist Teil der internationalen DQS Gruppe, die in 69 Ländern mit 80Geschäftsstellen vertreten ist. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 3.300Mitarbeiter - davon rund 2.500 Auditoren - und erzielte in 2020 einen Umsatz von136 Millionen Euro. Mit über 66.000 Zertifikaten in 142 Ländern zählt die DQSGruppe zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. (Stand Juni 2021)Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: mailto:matthias.vogel@dqs.dehttp://www.dqs.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104526/5009995OTS: DQS GmbH