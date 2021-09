Nach einer fulminanten Kursrallye der Netflix-Aktie nach dem Corona-Crash aus dem Frühjahr 2020 hat sich der Wert mittlerweile sichtlich erholt und konnte infolgedessen auf ein Niveau von 575,37 US-Dollar bis Sommer letzten Jahres zulegen. Anschließend setzte besagte und äußerst volatile Seitwärtsbewegung zwischen den Kursmarken von 458,60 und 5,75,00 US-Dollar ein, ließ weitere Investoren jedoch mit nachhaltigen Signalen setzen. Der Risikohunger und die Alternativlosigkeit zu den Aktienmärkten treibt Käufer offenbar wieder zurück in die Netflix-Aktie, diese schoben das Wertpapier entsprechend an die aktuellen Rekordstände an. Ein Ausbruch darüber könnte bald eine mittelfristige Weichenstellung für das Papier bedeuten und entsprechende Investmentmöglichkeiten eröffnen.

Wochenschlusskurs entscheidend

Trotz der Kursstärke der Netflix-Aktie zum Ende dieser Handelswoche sollte für ein längerfristiges Investment noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der bisherigen Rekordstände von 593,28 US-Dollar abgewartet werden. Nur dann würde die Wahrscheinlichkeit auf eine Rallye zunächst an das Niveau von 652,45 US-Dollar merklich zunehmen, auf Sicht der nächsten Monate könnte die Netflix-Aktie sogar in den Bereich von 687,75 US-Dollar vordringen. Allerdings muss dabei auch bedacht werden, dass Netflix mittlerweile große Konkurrenz von Disney und anderen Anbietern bekommen hat, auch die Wachstumszahlen ließen zuletzt etwas nach. Sollte sich der bullische Vorstoß aus dieser Woche als Fehlsignal entpuppen, müssten rasch Abschläge zunächst auf die Unterstützung um 540,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden, darunter könnte es sogar in den Bereich der unteren Handelsspanne von 458,60 US-Dollar abwärts gehen.