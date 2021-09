WASHINGTON - Die US-Industrieunternehmen haben im Juli mehr Aufträge erhalten als erwartet. Die Bestellungen seien um 0,4 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Im Juni waren die Aufträge um revidiert 1,5 gestiegen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge legten die Aufträge im Juli um 0,8 Prozent zu. Hier war ein Anstieg von 0,5 Prozent erwartet worden.

WASHINGTON - Das Außenhandelsdefizit der USA ist im Juli etwas stärker als erwartet geschrumpft. Das Defizit sei von 73,2 Milliarden US-Dollar im Vormonat auf 70,1 Milliarden Dollar gesunken, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 70,9 Milliarden Dollar gerechnet.

USA: Produktivität steigt schwächer als erwartet



WASHINGTON - Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal nicht so stark gestiegen wie erwartet. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit stieg auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,2 Punkte nach unten korrigiert. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 2,5 Prozent gerechnet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken leicht



WASHINGTON - Die Erholung am US-Arbeitsmarkt geht weiter in kleinen Schritten voran. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe - ein Frühindikator für den Jobmarkt - gingen im Wochenvergleich um 14 000 auf 340 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 345 000 Anträgen gerechnet.

ROUNDUP: Winter ohne neue Maßnahmen? - 'Einschätzung auf dünnem Eis'

BERLIN - Die vierte Pandemie-Welle hat Fahrt aufgenommen: Deutschland startet mit einer deutlich höheren Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen in den Herbst als im Vorjahr. Zwar gibt es eine wachsende Impfquote von derzeit rund 60 Prozent und Risikogruppen sind weitgehend geschützt - doch reicht das, um ohne neue Einschränkungen durch den Winter zu kommen? Wie wird das anstehende Winterhalbjahr, wie das Frühjahr - und haben die bisherigen Prognosemodelle des Robert Koch-Instituts (RKI) noch Bestand?