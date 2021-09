Audi zu Rücknahme eines Porsche Cayenne 4.2l verurteilt I Rogert & Ulbrich erstreitet weiteren großen Erfolg im Diesel-Abgasskandal

Erkrath (ots) - Es steht inzwischen außer Frage, dass auch die von der Audi AG

entwickelten und produzierten 8-Zylinder-Dieselmotoren

(https://ru.law/expertise/abgasskandal/3-liter-motoren/) vom Abgasskandal

betroffen sind. Unterlagen des Kraftfahrt-Bundesamts zufolge, konnte dieses

bereits 2018 an verschiedenen Fahrzeugen der Audi und Porsche AG mit

4,2l-Dieselmotor und Euro 6-Abgasnorm

(https://ru.law/expertise/abgasskandal/3-liter-motoren/#modelle) unzulässige

Abschalteinrichtungen feststellen.



Im jüngsten erfolgreich geführten Verfahren der auf den Abgasskandal

spezialisierten Verbraucherkanzlei Rogert & Ulbrich ging es um einen Porsche

Cayenne S (https://ru.law/expertise/abgasskandal/3-liter-motoren/#modelle) mit

genau diesem 4,2l-Dieselmotor und Euro 6-Zulassungsnorm

(https://ru.law/expertise/abgasskandal/3-liter-motoren/) . Das OLG Köln

verurteilte die Audi AG mit Urteil vom 27.08.2021 (Az.: 19 U 107/20) zur

Rücknahme des Fahrzeugs sowie zur Zahlung eines Schadensersatzes in Höhe von ca.

EUR 80.300,- (https://ru.law/expertise/abgasskandal/3-liter-motoren/#rechner) an

den Kläger. Gekauft hatte dieser das Fahrzeug im Jahr 2015 für ca. EUR

106.000,-. Bis zum Tage der Gerichtsverhandlung legte er mit dem Fahrzeug knapp

73.000 Kilometer zurück.







Abschalteinrichtungen



Der Kläger richtete seine Ansprüche zunächst nur gegen die Porsche AG, denn - so

sollte man jedenfalls meinen - "wo Porsche drauf steht, ist auch Porsche drin".

Im Laufe des Verfahrens wurde jedoch zusätzlich noch die Audi AG in die Pflicht

genommen, denn diese - und nicht etwa die Porsche AG - habe den Motor

schließlich entwickelt und gebaut, hieß es in den Schriftsätzen des Stuttgarter

Autobauers. Daher verurteilte das Landgericht Köln zunächst sowohl die Audi AG

als auch die Porsche AG (als sog. "Gesamtschuldner") zur Rücknahme des Wagens

sowie Rückzahlung des Kaufpreises an den Kläger.



Vor dem Oberlandesgericht Köln übernahm die Audi AG nun jedoch die

Verantwortung. Das Resultat: Audi - und eben nicht Porsche - zahlt dem Kläger

Schadensersatz in Höhe von ca. EUR 80.300,-

(https://ru.law/expertise/abgasskandal/3-liter-motoren/#rechner) und muss das

manipulierte Fahrzeug zurücknehmen.



Audi AG bereits in mehreren Verfahren zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt



Dass die Audi AG für die Manipulationen an den von ihr entwickelten und

produzierten 4,2l-Dieselmotoren

(https://ru.law/expertise/abgasskandal/3-liter-motoren/) haftet, haben bereits Seite 2 ► Seite 1 von 2 Diesel jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Nicht Porsche, sondern Audi haftet für den Verbau unzulässigerAbschalteinrichtungenDer Kläger richtete seine Ansprüche zunächst nur gegen die Porsche AG, denn - sosollte man jedenfalls meinen - "wo Porsche drauf steht, ist auch Porsche drin".Im Laufe des Verfahrens wurde jedoch zusätzlich noch die Audi AG in die Pflichtgenommen, denn diese - und nicht etwa die Porsche AG - habe den Motorschließlich entwickelt und gebaut, hieß es in den Schriftsätzen des StuttgarterAutobauers. Daher verurteilte das Landgericht Köln zunächst sowohl die Audi AGals auch die Porsche AG (als sog. "Gesamtschuldner") zur Rücknahme des Wagenssowie Rückzahlung des Kaufpreises an den Kläger.Vor dem Oberlandesgericht Köln übernahm die Audi AG nun jedoch dieVerantwortung. Das Resultat: Audi - und eben nicht Porsche - zahlt dem KlägerSchadensersatz in Höhe von ca. EUR 80.300,-(https://ru.law/expertise/abgasskandal/3-liter-motoren/#rechner) und muss dasmanipulierte Fahrzeug zurücknehmen.Audi AG bereits in mehreren Verfahren zur Zahlung von Schadensersatz verurteiltDass die Audi AG für die Manipulationen an den von ihr entwickelten undproduzierten 4,2l-Dieselmotoren(https://ru.law/expertise/abgasskandal/3-liter-motoren/) haftet, haben bereits