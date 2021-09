epay, Geschäftsbereich von Euronet Worldwide, verkündet Zusammenarbeit mit PayPal, um QR-Code-Zahlungen in den stationären Handel zu bringen (FOTO)

Martinsried/ München (ots) -



Einzelhändler, die die Kassenintegrationssoftware von epay implementiert haben,können den QR-Code von PayPal am Point-of-Sale zusammen mit anderen aktuellenund zukünftigen Zahlungsmethoden ganz einfach von einer einzigen Quellehinzufügen. Die epay Lösung reduziert damit die Komplexität, mit derEinzelhändler konfrontiert sind, wenn sie verschiedene Zahlungsmethoden amPoint-of-Sale anbieten. So können Einzelhändler flexibel auf sich veränderndeKundenwünsche bei den Bezahlarten reagieren und neue Kundengruppen erschließen."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit epay in Deutschland, die esHändlern ermöglicht, ihre Point-of-Sale-Lösungen einfach mit dem neuen PayPalQR-Code zu erweitern. Die Erwartung der Kunden, so zu bezahlen, wie sie esbevorzugen, ist gestiegen - online wie auch in Person. Gemeinsam mit epay helfenwir Händlern, ihren Kunden eine größere Auswahl an Zahlungsoptionen amPoint-of-Sale durch die Integration des kontaktlosen PayPal QR-Codes zu bieten",erklärt Jörg Kablitz, Managing Director PayPal Deutschland, Österreich undSchweiz."Wir haben großes Vertrauen in den Erfolg von QR- und Barcode-basiertenBezahlmethoden, da sie für Verbraucher sehr bequem und sicher sind. DiePartnerschaft mit PayPal ist ein wichtiger Schritt für uns. Sie hilft uns,unsere Zahlungsvielfalt zu erweitern und positioniert epay als Aggregator undKonzentrator aller Zahlungsarten sowie als Anbieter von Mehrwertdiensten für denHandel von heute und morgen", so Stephan Heintz, Director DACH epay.So funktioniert's: PayPal QR-Code-Zahlung in Sekundenschnelle am Point-of-SaleakzeptiertMöchte der Kunde mit PayPal bezahlen, öffnet er den QR-Code in der PayPal-Appauf seinem Smartphone und legt ihn zum Scannen vor. Der Kassierer scannt denCode und der zu zahlende Betrag wird direkt in der App angezeigt. Anschließendwählt der Kunde seine bevorzugte, in seinem PayPal-Konto hinterlegteZahlungsmethode aus - zum Beispiel Bankkonto oder Kreditkarte - und bestätigtdie Zahlung auf seinem Smartphone. Kunde und Kassierer erhalten sofort eineBestätigung der Transaktion.Handelspartner, die mehr über den PayPal QR-Code erfahren möchten, könnenhttps://epay.de/paypal/Über epayepay ist ein weltweit führender Full-Service-Paymentprovider für Gutschein,Zahlungs- und Prepaid-Lösungen und wickelte 2,4 Milliarden Transaktionen 2020ab. epay hat ein umfassendes Händlernetz mit 748.000 Point-of-Sale Terminals in60 Ländern aufgebaut, um bekannte Marken mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zuverbinden. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Geschenkkarten(Prepaid-, Closed-Loop- und Geschenkkarten), Unternehmensanreizen undZahlungslösungen (Kartenakzeptanz, Terminals, E-Commerce, Mobile und Internet ofPayment) für den Omnichannel-Handel und bietet seine Dienstleistungen dankseiner eigenen Kassenintegrationssoftware an. epay ist ein Segment von EuronetWorldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ein in Kansas ansässiges Unternehmen, das 2020einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar erzielte, 8.000 Mitarbeiter beschäftigtund Kunden in 175 Ländern bedient. Mehr Informationen unter: http://www.epay.dePressekontakt:Jana WeisshauptPR & Communicationsepay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbHFraunhoferstr. 10D-82152 Martinsried+49 89 899643-499mailto:j.weisshaupt@epay.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132752/5010082OTS: epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH