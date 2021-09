Tecan lanciert Platzierung neuer Aktien mittels eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens zur teilweisen Refinanzierung der Übernahme der Paramit Corporation Nachrichtenquelle: globenewswire | 02.09.2021, 17:41 | 26 | 0 | 0 02.09.2021, 17:41 | NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation Männedorf, Schweiz, 2. September 2021 – Die Tecan Group AG («Tecan Group» oder «Tecan», SIX Swiss Exchange: TECN) lanciert die Platzierung mittels eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens von bis zu 650,000 neuen Namenaktien (die «Neuen Aktien») mit einem Nennwert von CHF 0.10 pro Aktie (die «Aktienplatzierung»). Der Nettoerlös aus der Aktienplatzierung wird verwendet zur teilweisen Refinanzierung der am 23. Juni 2021 angekündigten USD-1.0-Milliarden-Akquisition (CHF 920 Mio.) von Paramit Corporation, einem führenden OEM-Entwickler und -Hersteller von Instrumenten für die Medizinaltechnik und die Life-Science-Forschung. Am 2. August 2021 gab Tecan bekannt, dass die Akquisition erfolgreich abgeschlossen wurde. Wie bereits mitgeteilt, beabsichtigt Tecan, den verbleibenden Teil der Akquisition durch einen Mix aus Barmitteln und einer Anleiheemission zu refinanzieren, vorbehaltlich der Marktbedingungen. Die Neuen Aktien, die bis zu ca. 5.4% des derzeit ausgegebenen, registrierten Aktienkapitals von Tecan entsprechen, werden aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital von Tecan ausgegeben. Das Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wird ausgeschlossen. Die Neuen Aktien werden ausschliesslich professionellen Kunden in der Schweiz, qualifizierten Anlegern ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten gemäss Regulation S des U.S. Securities Act sowie qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten gemäss Rule 144A des U.S. Securities Act angeboten. Der Ausgabepreis der Neuen Aktien wird im Zuge des Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, das sofort beginnt. Der Ausgabepreis sowie die Anzahl der auszugebenden Neuen Aktien werden nach Abschluss des Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben, voraussichtlich vor der Marktöffnung am oder um den 3. September 2021. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 7. September 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Zahlung und Abwicklung werden voraussichtlich am 7. September 2021 erfolgen. Die Neuen Aktien werden gleichrangig mit den bestehenden Aktien sein. Im Rahmen der Aktienplatzierung hat Tecan einer Verkaufssperrfrist von 180 Tagen nach der Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. Über bestimmte Risikofaktoren im Zusammenhang mit Tecan und der Akquisition wird auf der Website von Tecan informiert: https://www.tecan.com/investor-overview Seite 2 ► Seite 1 von 4





