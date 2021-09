Tagesausblick für 03.09.: DAX fehlen weiter die Impulse. Biotech- und Wasserstoffaktien im Fokus!

An den Aktienmärkten zeigten sich die Investoren heute mehrheitlich zurückhaltend. Arbeitsmarktdaten und das bevorstehende lange Wochenende in den USA ließ Anleger heute etwas vorsichtiger agieren. Zudem fehlen weiterhin signifikante Impulse für deutlichere Kursbewegungen nach oben oder unten. So schloss der DAX kaum verändert bei 15.830 Punkten. Der EuroStoxx50 ging beim Augusthoch bei 4.230 Punkten ebenfalls die Puste aus.

Die Notierungen europäischer Staatsanleihen sind heute mehrheitlich leicht angestiegen. Zwar legten die Erzeugerpreise in der Eurozone um 12,1 Prozent im Rekordtempo zu. Die Investoren hatten eine solch hohe Rate allerdings schon erwartet. Vielmehr blicken sie auf die Arbeitsmarktberichte, die in den USA heute und morgen veröffentlicht werden. Der Arbeitsmarkt entscheidet derzeit maßgeblich über den Kurs der Fed. Am Edelmetallmarkt blieb es derweil ruhig. Gold und Silber pendelten weiter seitwärts. Beim Öl legten die Notierung hingegen deutlich zu. Die OPEC+ Staaten einigten sich erwartungsgemäß auf die anvisierte Ausweitung der Produktionsmenge. Überrascht hat die Marktteilnehmer allerdings der drastische Rückgang der Rohöllagerbestände. So schob sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil über 73 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Covestro profitierte von positiven Analystenkommentaren und erreichte das Julihoch. Daimler legte heute den Rückwärtsgang ein. Der Autobauer meldete, dass die Verkäufe im dritten Quartal aufgrund des Halbleitermangels voraussichtlich spürbar unter dem Absatz in Q2 liegen dürften. Die Deutsche Lufthansa setzte den Sinkflug heute fort. Die Airline rechnet inzwischen damit, dass die Lockerungen bei US-Reisen möglicherweise erst Ende des Jahres erfolgen. Evotec präsentierte sich kaum verändert nachdem Bristol Myers eine Option zur Lizenzvereinbarung mit dem Biotechnologieunternehmen zog. Die Wasserstoffspezialisten Nel und SFC Energy geben eine Partnerschaft bekannt. In der Pressemitteilung heißt es, dass „sie sich auf die Entwicklung industrieller Lösungen konzentrieren, um weniger effiziente Dieselgeneratoren durch effizientere Systeme auf Basis von Wasserstoffbrennstoffzellen in Kombination mit der Produktion von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse zu ersetzen“. Während die Nel-Aktie positiv auf die Nachricht reagierte, gab das SFC Energy-Papier leicht nach. Zooplus verbesserte sich um sechs Prozent. Meldungen zufolge könnte es von EQT eine Gegenofferte zum Übernahmeangebot von Hellman & Friedman geben.