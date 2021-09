Rimini Street erhält den „Grand Prize for Best Customer Support„ vom Japan Institute of Information Technology

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende externe Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Rimini Street vom Japan Institute of Information Technology (IT) mit dem Grand Prize for Best Customer Support (Hauptpreis für den besten Kundensupport) ausgezeichnet wurde. Rimini Street erhielt diese bedeutende Auszeichnung für sein einzigartiges und innovatives Supportmodell, das die firmeneigenen, zum Patent angemeldeten Technologien und Plattformen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) umfasst. Die Jury zeichnete die Qualität, Effizienz und kontinuierliche Weiterentwicklung des Supports von Rimini Street aus, die durch die innovative, proprietäre Plattform für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen erheblich verbessert wurde. Sie trägt dazu bei, die Zeit zur Lösung von Support-Problemen für die Kunden um 23 % zu reduzieren und eine globale Kundenzufriedenheit bei erledigten Vorgängen von 4,9 von 5,0 zu erreichen (wobei 5,0 „ausgezeichnet“ bedeutet).

Die innovative KI-Plattform wird für die weitere Verbesserung des Kundenservices und der Kundenzufriedenheit ausgezeichnet

Das Japan Institute of IT betreibt Forschung und Entwicklung, um die Digitalisierung in japanischen Unternehmen zu fördern und den branchenweiten Einsatz modernster Informationstechnologie voranzutreiben. Die Preisträger des Grand Prize for Best Customer Support sind Unternehmen, deren Kundensupport-Initiativen einen wichtigen Beitrag für japanische Unternehmen leisten und als Erfolgsmodell für die Branche dienen – sowohl heute als auch in Zukunft. Die Auszeichnung von Rimini Street mit dem Titel „Best Customer Support“ (Bester Kundensupport) durch das Japan Institute of IT verdeutlicht die Kompetenz des Unternehmens im Bereich des Kundensupports und seine kontinuierliche Konzentration auf die Verbesserung des Kundenservices und der Kundenzufriedenheit. Die Jury stellte fest, dass das „Festpreismodell von Rimini Street insofern überlegen ist, als es eine Win-Win-Beziehung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen schafft“.