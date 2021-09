BGH verhandelt über Schadensersatzansprüche für verbaute Thermofenster in Dieselmotoren.

Gegenstand der Verhandlung

Über gleich vier Verfahren zur Thematik des sogenannten „Thermofensters“ wird der VII. Zivilsenat am 16. September 2021 gleichzeitig verhandeln. Gegenstand ist der Vorwurf einer unzulässigen Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung. Laut Klägern entstehe Schadensersatzanspruch aus unerlaubten Handlungen seitens des Fahrzeugherstellers.

Die anstehende Verhandlung zentriert sich um folgende Verfahren:

VII ZR 190/20: Der Kläger erwarb im Januar 2016 einen gebrauchten, von der Beklagten hergestellten PKW Mercedes-Benz C 250 CDI zum Preis von 16.900 Euro,

VII ZR 286/20: Der Kläger erwarb im Juli 2012 einen gebrauchten, von der Beklagten hergestellten PKW Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4M BE zum Preis von 43.950 Euro,

VII ZR 321/20: Der Kläger erwarb im November 2016 einen gebrauchten, von der Beklagten hergestellten Pkw Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4M BE zum Preis von 23.760 Euro,

VII ZR 322/20: Der Kläger erwarb im August 2016 einen gebrauchten, von der Beklagten hergestellten Pkw Mercedes-Benz B 180 zum Preis von 20.900 Euro.

Hintergründe Thermofenster

Gemein ist den vier Fahrzeugen, die im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen werden, dass in ihnen jeweils ein Dieselmotor der Baureihe OM 651 verbaut ist sowie außerdem, dass für sie kein Rückruf seitens des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) vorliegt. Es wurde für den Fahrzeugtyp jeweils die Genehmigung nach der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 mit der Schadstoffklasse Euro 5 erteilt. Über die Abgasrückführung erfolgt in den Fahrzeugen die Abgasreinigung. Dabei wird ein gewisser Anteil der ausgestoßenen Abgase in das Ansaugsystem des Motors zurückgeführt und erneut innerhalb des Verbrennungsprozesses genutzt.

Der Anteil der Abgasrückführung ist dabei temperaturabhängig: Bei kühleren Temperaturen wird innerhalb eines bestimmten „Thermofensters“ die Abgasrückführung eingeschränkt.

Kläger werfen Hersteller unzulässiges Handeln vor

Dieses Thermofenster sei bei den konkreten Fahrzeugen der vorliegenden Verfahren exakt auf die Prüfbedingungen im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) angepasst, so lautet der Vorwurf der Kläger. Sie machen jeweils geltend, dass das Thermofenster einer illegalen Abschalteinrichtung gleichkomme, wodurch die gesetzlichen Grenzwerte der Abgasreinigung allein auf dem Prüfstand eingehalten würden. Sie sehen dadurch das Prinzip der Sittenwidrigkeit gegeben, wodurch gemäß § 826 BGB Schadensersatzansprüche entstehen würden.

Ziel der Klagen ist die schrittweise Rückabwicklung des Kaufs, also die Übergabe und Übereignung des Fahrzeuges an den Hersteller gegen die Erstattung des Kaufpreises, abzüglich einer Nutzungsentschädigung nebst Zinsen sowie die Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten.

Die Vorinstanzen

VII ZR 190/20:

Landgericht Bad Kreuznach – Urteil vom 22. Februar 2019 – 2 O 30/19

Oberlandesgericht Koblenz – Urteil vom 12. Oktober 2020 – 12 U 1525/19

VII ZR 286/20

Landgericht Koblenz – Urteil vom 26. November 2019 – 1 O 70/19

Oberlandesgericht Koblenz – Urteil vom 16. November 2020 – 12 U 2252/19

VII ZR 321/20

Landgericht Koblenz – Urteil vom 26. November 2019 – 1 O 67/19

Oberlandesgericht Koblenz – Urteil vom 23. November 2020 – 12 U 2250/19

VII ZR 322/20

Landgericht Bad Kreuznach – Urteil vom 22. Februar 2019 – 2 O 31/19

Oberlandesgericht Koblenz – Urteil vom 23. November 2020 – 12 U 2054/19

In den Vorinstanzen hatten alle vier Verfahren bisher keinen Erfolg. Begründet wurde dies jeweils dadurch, dass eine unzulässige Abschalteinrichtung in Form des Thermofensters nicht ausreichend konkret dargelegt worden sei. Somit scheide ein Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte aus § 826 BGB aus. Die Kläger haben jeweils nicht widerspruchsfrei Temperaturen definieren können, bei denen die Abschalteinrichtung der Abgasreinigung greife. Der Vorwurf, dass das Thermofenster exakt auf die Prüfbedingungen im NEFZ ausgelegt sei, stehe dementsprechend willkürlich und ohne konkrete Beweise im Raum, heißt es.

Denn das Verbauen von Thermofenstern allgemein stelle keine sittenwidrige Handlung dar. Aus Gründen des Motor- oder Bauteilschutzes sei die Verwendung von Motorsteuerungssoftwares, unter deren Kategorie auch das Thermofenster fällt, durchaus legitim.

Die Begründung, dass andere Fahrzeuge mit einem Motor aus der Serie OM 651 einem Rückruf durch das KBA unterliegen, sei als Argument für die Klagen der konkreten Fälle nicht ausreichend.

Mit ihren vom Berufungsgericht jeweils zugelassenen Revisionen verfolgen die Kläger ihre Klageziele weiter. Die Verhandlungen des BGH finden am 16. September mündlich statt.

