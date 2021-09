Seite 2 ► Seite 1 von 5

Paris (ots/PRNewswire) - Wird Bansky von den künftigen Generationen als derbedeutendste Künstler des 21. Jahrhunderts angesehen werden? Darauf scheinenjedenfalls die 123 Millionen Dollar hinzuweisen, die er in der ersten Hälfte2021 bei Auktionen umgesetzt hat. Banksy nimmt in der Haupt-Rangliste vonArtprice (alle Epochen eingeschlossen) nämlich den 5. Platz hinter den RiesenPicasso, Basquiat, Warhol und Monet ein. Ob es uns gefällt oder nicht, dieKunstgeschichte schreibt ein neues Kapitel. Das Phänomen Bansky kann nichtlänger als eine Modeerscheinung angesehen werden. Nachdem sich Bansky 25 Jahrelang mit globalen Problemen befasste (die noch lange nicht gelöst sind), indemer sie auf die Straßen und in unseren Alltag trug, sind seine hochaktuellenArbeiten heute mehr den je die Antriebskraft seines Marktes.Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der AbteilungArtprice: " Die Nachfrage nach Arbeiten von Banksy steigt seit 5 Jahrenexponentiell. Es ist bereits unmöglich für Museen, Originalwerke um vernünftigePreise zu erwerben. Wer hätte gedacht, dass dieser anonyme Straßenkünstler, derdem System seinen Rücken zugekehrt hat, sich zum erfolgreichsten lebendenKünstler des Kunstmarkts entwickeln würde? Vor einigen Jahren lehnte die TateModern dem Vernehmen nach eine Schenkung des Künstlers ab... Seit damals istBanksy zu einem echten Symbol geworden und ging aus jeder Krise (Finanzkrise,Gesundheitskrise, usw.) dieser Welt gestärkt hervor."Game ChangerDie Arbeit von Banksy setzte eine Tradition fort, die mit Ernest Pignon-Ernestund Blek le Rat begonnen hatte, doch er war es, der die Schablonenkunst in das21. Jahrhundert befördert hat. Jede Arbeit, die auf den Straßen von Bristol, inden Ruinen von Gaza, an der Hintertür des Bataclan in Paris oder in der NewYorker Untergrundbahn entdeckt wurde, wurde fotografiert, veröffentlicht,geteilt, ja zueigen gemacht..., ehe sie, wie (noch) so oft,, vomReinigungsdienst der Stadt entfernt oder, in einigen Fällen, gestohlen wird.Bansky schuf als ausgezeichneter Zeichner und durch eine clevere Auswahl derOrte und des Vertriebs für seine Arbeiten ein spektakuläres Werk, das sich inseiner Art der Rhizomatik annähert. Jede neue Arbeit beinhaltet eine Botschaftfür jedermann, unabhängig von Alter, Sprache oder Kenntnis der Kunstgeschichte.Zusammengefasst, stellen die Arbeiten von Banksy seit 25 Jahren ein gigantischesFreskogemälde dar, das die vergangenen und künftigen Leiden und