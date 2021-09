VILNIUS (dpa-AFX) - Mit fast zweimonatiger Verspätung hat Litauen ein von Staatspräsident Gitanas Nauseda ausgerufenes Corona-Impfziel erreicht. In dem baltischen EU- und Nato-Land haben nun 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten. "Ja, wir haben es geschafft!", schrieb Nauseda am Donnerstag auf Twitter. "Wir sind der Rückkehr zum normalen Leben einen großen Schritt näher gekommen." Es sei stolz und allen Menschen in Litauen dankbar.

Eigentlich sollte das Impfziel bereits am Staatstag am 6. Juli erreicht werden - es war im Januar ausgegeben worden. In Litauen lief die Impfkampagne jedoch mangels Impfstoff zunächst schleppend an und war zuletzt etwas ins Stocken geraten.

Angesichts der Ausbreitung der deutlich ansteckenderen Delta-Variante in Litauen rief Nauseda diese Woche dazu auf, eine Impfquote von 90 Prozent als Ziel vorzugeben. Die Regierung in Vilnius reagierte jedoch zurückhaltend auf den Vorstoß des Staatschefs.

In Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern hat die Zahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie am Donnerstag die Schwelle von 300 000 überschritten. Mit den binnen 24 Stunden neuregistrierten 807 Fällen stieg die Gesamtzahl auf 300 339. Über 4500 Menschen starben nach offizielle Angaben an dem Virus./awe/DP/ngu