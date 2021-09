Lanny J. Davis, Anwalt des ukrainischen Geschäftsmannes Dmytro Firtash, fordert die Präsidenten Biden und Zelensky auf, bei ihrem heutigen Treffen im Weißen Haus in Bezug auf Herrn Firtash "Mythen" von "Fakten" zu trenn

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Washington (ots/PRNewswire) - Davis widerlegt die Behauptung, Firtash habe mitGiuliani oder anderen Personen kommuniziert, um Trump dabei zu helfen,belastende Informationen über Präsident Biden zu sammeln.Lanny J. Davis, Anwalt des ukrainischen Geschäftsmannes Dmytro Firtash, hatheute US-Präsident Joe Biden und den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskygebeten, die Gerüchte über seinen Mandanten Firtash von den Fakten zu trennen.Die Präsidenten treffen sich heute im Weißen Haus, und Davis wies beide aufeinen längeren Artikel hin, den er verfasst und heute Morgen inRealClearDefense, einem bekannten Medienorgan für Verteidigungspolitik,nationale Sicherheit und auswärtige Angelegenheiten, veröffentlicht hat. Davis'Artikel, der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3277285-1&h=2120127674&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3277285-1%26h%3D441149954%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.realcleardefense.com%252Farticles%252F2021%252F09%252F01%252Fdmytro_firtash_is_innocent__and_he_can_help_improve_ukraine__us_relations_792531.html%26a%3Dhere&a=hier zu finden ist, enthält konkrete Beispiele fürUnwahrheiten über Herrn Firtash, die in den amerikanischen und europäischenMedien verbreitet wurden, und widerlegt diese.Davis, der seit über 40 Jahren als Anwalt in Washington D.C. tätig ist, wird beider Verteidigung von Herrn Firtash von dem berühmten ehemaligen US-StaatsanwaltDan Webb unterstützt, der Vorsitzender der Anwaltskanzlei Winston & Strawn ist.Dem Artikel zufolge kündigte die Bundesstaatsanwaltschaft von Chicago im Jahr2013, also vor über acht Jahren, eine Anklage gegen Firtash wegen eines "Plans"zur Bestechung indischer Beamter an - es wurde jedoch nie behauptet, dassFirtash jemals Schmiergelder gezahlt hat . Trotz der eindeutigen Formulierung inder Anklageschrift, veröffentlichen US-amerikanische und europäische Medienwiederholt und fälschlicherweise, dass Herrn Firtash "Bestechung" vorgeworfenwerde. Darüber hinaus haben indischen Behörden, obwohl sie Berichten zufolge dieVorwürfe untersucht haben, niemals einen indischen Beamten oder Herrn Firtashbeschuldigt, an einem solchen "Komplott" beteiligt zu sein.Davis widerlegte in seinem Beitrag direkt die weit verbreiteten Behauptungen,dass Firtash entweder mit dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Rudy Giulianioder seinen Mitarbeitern kommuniziert habe, um sie und den ehemaligenPräsidenten Trump bei ihren Bemühungen zu unterstützen, "Dreck über Präsident