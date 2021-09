Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Gewinne in Warschau und Moskau - Verluste in Budapest Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Anleger gingen derweil vor dem am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktbericht international keine größeren Engagements ein. In Warschau stieg der …