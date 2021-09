ExaGrid und TIM AG melden strategische Partnerschaft Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 02.09.2021, 19:24 | 22 | 0 | 0 02.09.2021, 19:24 | ExaGrid, Anbieter der branchenweit einzigen mehrschichtigen Backup-Speicherlösung, ist eine neue strategische Partnerschaft mit der TIM AG, einem Value Added Distributor in der DACH-Region, eingegangen. Die TIM AG bietet Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz verschiedene Support-Level. Neben der Erschließung neuer Märkte und Technologien hilft die TIM AG beim soliden Aufbau strategischer Allianzen sowie beim nachhaltigen Ausbau des Geschäfts. „Mit ExaGrid erweitern wir unser Portfolio in der DACH-Region um eine innovative mehrschichtige Backup-Speicherlösung für das Segment mittlerer und großer Unternehmen. Darüber hinaus bietet ExaGrid unseren Fachhandelspartnern eine Lösung zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen mit Primärdaten-Verschlüsselung“, so Jörg Eilenstein, Vorstand der TIM AG. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der TIM AG, einem in der DACH-Region führenden Value Added Distributor. Als Channel Development Partner und Dienstleister hat TIM bei Rechenzentrumslösungen und der Entlastung von Partnern langjährige Erfahrung. Mit unserer einzigartigen Tiered-Backup-Speicherlösung schaffen wir zusätzlichen Wert und Flexibilität, um Partner bei Projekten und dem Ausbau ihres weiteren Rechenzentrumsgeschäfts zu unterstützen“ sagte Werner Van Unen, Area Vice President of Sales für EMEA von ExaGrid. ExaGrid Tiered Backup Storage – die ideale Backup-Lösung ExaGrid bietet eine mehrschichtige Backup-Speicherlösung mit einem Frontend-Festplatten-Cache, der Landing Zone als Performance-Schicht. Sie speichert die Daten direkt auf die Festplatte, was schnellste Backups ermöglicht. Die Daten werden auch direkt von der Festplatte wiederhergestellt, wodurch Wiederherstellungen und VM-Boots mit maximaler Geschwindigkeit erfolgen. Die Daten für die langfristige Archivierung werden in ein dedupliziertes Daten-Repository, den sog. Retention Tier, geschichtet. Dadurch werden der Umfang des Archivierungsspeichers und die dafür anfallenden Kosten gesenkt. Diese zweistufige Konzeption ermöglicht die schnellste Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung bei maximaler Effizienz und minimalen Speicherkosten. Darüber hinaus weist ExaGrid eine Scale-Out-Architektur auf, bei der Appliances bei wachsendem Datenbestand einfach hinzugefügt werden können. Jede Appliance verfügt über einen Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, sodass bei wachsendem Datenbestand alle erforderlichen Ressourcen bereitstehen, um ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge aufrechtzuerhalten. Diese Scale-Out-Storage-Konzeption macht teure, umfangreiche Forklift-Upgrades überflüssig und ermöglicht es, Appliances verschiedener Größen und Modelle in ein und demselben Scale-Out-System einzusetzen. Dies verhindert, dass Produkte veralten und schützt gleichzeitig die im Vorfeld und im laufenden Betrieb getätigten IT-Investitionen. Seite 2 ► Seite 1 von 2





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer