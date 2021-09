Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Robuste Jobdaten halten Rekordrally am Laufen Erfreuliche Zahlen vom Arbeitsmarkt haben die Wall Street am Donnerstag überwiegend gestützt. Sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch der Technologie-Index Nasdaq Composite erreichten im frühen Handel knapp Rekordhochs. Zuletzt jedoch nahm …