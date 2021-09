Centessa Pharmaceuticals nimmt an der virtuellen Konferenz Morgan Stanley 19th Annual Global Healthcare Conference teil Nachrichtenquelle: globenewswire | 02.09.2021, 20:20 | 30 | 0 | 0 02.09.2021, 20:20 | CAMBRIDGE, Mass. und LONDON, Sept. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc (Nasdaq: CNTA) gab heute bekannt, dass Saurabh Saha, M.D., Ph.D., Chief Executive Officer, am Dienstag, 14. September 2021, an einer von Analysten geleiteten Gesprächsrunde bei der virtuellen Konferenz Morgan Stanley 19th Annual Global Healthcare Conference teilnehmen wird, die um 17:00 Uhr Eastern Time (23:00 Uhr MEZ) beginnt.

Ein Live-Audio-Webcast dieser Veranstaltung ist auf der Website von Centessa Pharmaceuticals im Bereich Investor Relations unter https://investors.centessa.com/events-presentations abrufbar. Die Aufzeichnung des Webcasts wird 90 Tage nach der Veranstaltung auf der Unternehmenswebsite archiviert. Über Centessa Pharmaceuticals

Centessa Pharmaceuticals plc hat das Ziel, die Arzneimittelentwicklung durch die Kombination der Stärken eines anlagenbezogenen Modells mit den Vorteilen der typischen Größe und Diversifizierung größerer F&E-Unternehmen neu zu gestalten. Das anlagenbezogene Modell bezieht sich auf ein hoch spezialisiertes Unternehmen mit singulärer Ausrichtung, das von einem Team anerkannter Fachexperten geleitet wird. Die anlagenbezogenen Unternehmensprogramme von Centessa reichen vom Forschungsstadium bis hin zur späten Entwicklungsphase und umfassen verschiedene Therapiebereiche wie Onkologie, Hämatologie, Immunologie/entzündliche Erkrankungen, Neurowissenschaften, Hepatologie, Pulmonologie und Nephrologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.centessa.com . Ansprechpartner: Investorenkontakt: Medienkontakte: Jennifer Porcelli, Head of Investor Relations USA Centessa Pharmaceuticals Dan Budwick, 1AB jennifer.porcelli@centessa.com dan@1abmedia.com Vereinigtes Königreich/Großraum Europa Mary Clark & Shabnam Bashir, Optimum Strategic Communications centessa@optimumcomms.com Schweiz Marcus Veith, VEITHing Spirit marcus@vspirit.ch M: +41 79 20 75 111







