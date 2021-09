DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Konferenz/Nachhaltigkeit Burcon nimmt an Raymond James Nachhaltigkeitskonferenz vom 13.-14. September 2021 teil 02.09.2021 / 20:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Burcon nimmt an Raymond James Nachhaltigkeitskonferenz vom 13.-14. September 2021 teil

Vancouver, British Columbia, Kanada, 2. September 2021 - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BRCN), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung von "Clean Label"-Pflanzenproteinen für Lebensmittel und Getränke, gab heute bekannt, dass es auf der ersten Raymond James Nachhaltigkeitskonferenz am 14. September 2021 um 12.30 Uhr Eastern Time an einer Podiumsdiskussion teilnehmen wird.

Burcons Management wird während der Konferenz, die am 13. Und 14. September 2021 stattfindet, auch virtuelle Einzelgespräche mit Investoren führen.

Für weitere Informationen oder um ein Einzelgespräch mit dem Management zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Ihren Konferenzvertreter oder an James@HaydenIR.com.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist ein weltweit technologisch führendes Unternehmen bei der Entwicklung von "Clean Label"-Pflanzenproteinen für Lebensmittel und Getränke. Mit über 290 erteilten Patenten und 200 zusätzlichen Patentanträgen, die in einem Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren entwickelt wurden, hat Burcon ein umfassendes Portfolio an Patenten für die Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von neuartigen Pflanzenproteinen aus Erbsen, Raps, Soja, Hanf, Sonnenblumenkernen und anderen Ausgangsmaterialien aufgebaut. 2019 wurde Merit Functional Foods Corporation als Joint Venture von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelbranche gegründet. Merit Foods hat eine hochmoderne Produktionsanlage in Manitoba, Kanada, errichtet, wo es die neuartigen Erbsen- und Rapsproteine gemäß dem Lizenzvertrag produzieren wird. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.burcon.ca.