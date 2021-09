(Tippfehler im ersten Absatz berichtigt. Neu: Kupon und Tranchengröße im 1. Absatz, Wandlungsmöglichkeit im 3. Absatz)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Lieferdienst Delivery Hero beschafft sich mit der Ausgabe von Wandelanleihen einen Milliardenbetrag fürs Wachstum. Der Dax-Konzern hatte die Emission am späten Donnerstag nach Börsenschluss angekündigt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am späten Donnerstagabend unter Berufung auf entsprechende Unterlagen, dass die Tranche A in Höhe von 750 Millionen Euro mit einem Zins von 1,0 Prozent und eine zweite Tranche B von 500 Millionen Euro mit einem Kupon von 2,125 Prozent platziert würden. Die Verzinsung liegt damit am oberen Ende der Vorstellung des Delivery-Hero-Managements.

Der Konzern nutzt dennoch das aktuell noch sehr attraktive Niedrigzinsumfeld, um sich günstig Geld zu beschaffen, während einige Notenbanken bereits über eine tendenzielle, leichte Straffung der Geldpolitik nachdenken. Das würde die Finanzierungskosten für Unternehmen dann wohl steigen lassen, wenngleich es noch Monate dauern dürfte, bis es soweit ist.