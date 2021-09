National Institute for Health and Care Excellence (NICE) veröffentlicht Medtech Innovation Briefing (MIB) für den Algorithmus zur Analyse der Lungentextur von Imbio

MINNEAPOLIS, 2. September 2021 /PRNewswire/ -- Imbio, Inc. gab heute bekannt, dass das National Institute for Health and Care Excellence, eine öffentliche Einrichtung des Gesundheitsministeriums in England, die evidenzbasierte Technologieempfehlungen durch unabhängige Ausschüsse gibt, ihr Medtech Innovation Briefing mit dem Titel: „Lung texture analysis for measuring interstitial lung diseases". Das MIB stellt fest, dass der Lung Texture Analysis (LTA)-Algorithmus von Imbio eine wirksame Ergänzung zur Standardbehandlung bei der Beurteilung interstitieller Lungenerkrankungen sein könnte.

Der vollautomatische Algorithmus Lung Texture Analysis wendet fortschrittliche Computer Vision an, um ein Standard-Thorax-CT mit medizinischer Bildgebung in eine detaillierte Karte und Quantifizierung der Lungentexturen umzuwandeln, die für die Identifizierung interstitieller Lungenerkrankungen und anderer fibrotischer Zustände entscheidend sind. LTA bietet ein intuitives Textur-Overlay auf dem Patientenscan, um Anomalien hervorzuheben und die Diagnosesicherheit zu erhöhen, und enthält einen detaillierten Arztbericht zu jeder Patientenanalyse. LTA basiert auf einer Technologie, die in mehreren von Fachleuten begutachteten Veröffentlichungen als CALIPER bekannt ist.