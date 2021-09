Führende Unternehmen in der gesamten EMEA-Region wählen Coursera for Business, um Kompetenzen für die Zukunft aufzubauen

Coursera, Inc. (NYSE: COUR), eine der weltweit führenden Online-Lernplattformen, gab heute mehrere neue Unternehmenskunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) bekannt. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 haben mehr als 130 Unternehmen in der Region ihre betrieblichen Weiterbildungsprogramme mit Coursera for Business gestartet, erneuert oder erweitert. Das Wachstum umfasst 54 neue Kunden, darunter Lycamobile, Checkatrade, Eurowag, und Scania.

Laut der 2021 Global CEO Survey von PwC sind qualifizierte, gut ausgebildete und anpassungsfähige Arbeitskräfte für CEOs in der gesamten EMEA-Region inzwischen eine der wichtigsten geschäftlichen Anforderungen. Coursera for Business hilft Unternehmen dabei, diese Anforderungen zu erfüllen. Dazu bietet Coursera for Business berufsbezogene Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter an. In der ersten Jahreshälfte stiegen die Anmeldungen in der EMEA-Region im Vergleich zum Vorjahr um 44,3 %, da die Unternehmen ihre Aktivitäten im Bereich der digitalen Transformation verdoppelten, unter anderem in den Bereichen Technologie, Data Science und betriebswirtschaftliche Kenntnisse.