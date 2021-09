Darling Ingredients veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

IRVING, Texas, 2. September 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), hat heute den aktualisierten globalen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG-Bericht) des Unternehmens veröffentlicht und seine Klimaschutzziele für 2025 vorgestellt, die das Unternehmenswachstum bei gleichzeitiger Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung ermöglichen sollen. Die globale Strategie von Darling stimmt die Ziele seiner Corporate Social Responsibility (CSR)-Säulen mit den vom Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ab. Der ESG-Bericht ist auf unserer Unternehmenswebsite unter https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-report zu finden.

„Wir sehen uns mit unserem zirkulären Geschäftsmodell als Teil der Lösung, indem wir die weltweiten Agrar- und Lebensmittelabfälle in wertvolle, nachhaltige Inhaltsstoffe umwandeln und gleichzeitig zur Dekarbonisierung unseres Planeten beitragen", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und CEO von Darling Ingredients. „Wir haben eine Verantwortung für kommende Generationen, und unsere heute festgelegten Klimaziele werden dazu beitragen, einen Weg zu sichern und uns eine kontinuierliche Plattform zu bieten, auf der wir für viele Jahre in der Zukunft aufbauen können."

Das Unternehmen arbeitet weiterhin aktiv an der Erreichung seiner kurzfristigen globalen Ziele, die Wasser- und Energieintensität zwischen 2020 und 2025 um fünf Prozent zu senken. Das Unternehmen treibt auch die Produktion von erneuerbaren Energien aggressiv voran und erwartet bis 2022 eine Steigerung der Produktion um über 150 % gegenüber 2019. Der neue ESG-Bericht veranschaulicht Initiativen zur Erreichung der kurzfristigen Ziele und zeigt einen sich entwickelnden mittel- und langfristigen strategischen Fahrplan auf, um die ehrgeizigen Netto-Null-Treibhausgasemissionen und die nachhaltige Wassernutzung bis 2050 innerhalb der eigenen Geschäftstätigkeit von Darling zu erreichen.