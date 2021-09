Diageo eröffnet bahnbrechendes globales Johnnie Walker-Besuchererlebnis

Die Johnnie Walker Princes Street, an der viereinhalb Jahre lang gearbeitet wurde, ist das Herzstück der 185 Millionen Pfund schweren Investition von Diageo in den schottischen Whisky-Tourismus - das größte Einzelinvestitionsprogramm seiner Art, das es je im schottischen Whisky-Tourismus gab.

Zur Eröffnung hissten Ivan Menezes, Chief Executive von Diageo, und Barbara Smith, Managing Director von Johnnie Walker Princes Street, eine Johnnie-Walker-Flagge über dem Wahrzeichen von Edinburgh, vor dem Hintergrund der ikonischen Skyline von Edinburgh, einschließlich des weltberühmten Edinburgh Castle.

Ivan Menezes, Vorstandsvorsitzender von Diageo, sagte: „Dies ist ein stolzer Tag für alle. Letztes Jahr feierte Johnnie Walker 200 Jahre, seit der Gründer John Walker die Türen seines kleinen Lebensmittelladens öffnete, und heute wird das nächste Kapitel der unglaublichen Geschichte geschrieben. Johnnie Walker Princes Street ist eine bahnbrechende Investition in den schottischen Whisky und in Schottland und setzt neue Maßstäbe für beeindruckende Besucherattraktionen. Es feiert Schottlands bemerkenswertes Erbe, unsere unglaublich geschickten Whisky-Macher und blickt in die Zukunft, indem es neue Generationen von Verbrauchern aus der ganzen Welt für die Magie des schottischen Whiskys begeistert."

Fakten zum Besuchererlebnis Johnnie Walker Princes Street:

· Auf einer Fläche von 6.642 Quadratmetern wird das Konzept der Personalisierung in einem Ausmaß umgesetzt, wie es noch nie zuvor in einem globalen Getränkemarkt der Fall war.

· Bei der Johnnie Walker Journey of Flavour Tour werden die persönlichen Geschmacksvorlieben der Besucher erfasst und die Getränke auf ihren Geschmack abgestimmt.

· Mit mehr als 800 Geschmackskombinationen, die in den innovativen Schanksystemen zur Verfügung stehen, könnte eine Person mehr als zwei Jahre lang jeden Tag in die Johnnie Walker Princes Street gehen und nicht zweimal dasselbe Erlebnis haben.

· Über 150 unterschiedliche und talentierte neue Mitarbeiter, die zusammen 23 Sprachen sprechen, werden die 200-jährige Geschichte zum Leben erwecken.

· Der Keller ist zu einer wahren Whisky-Schatzkammer geworden, in der einige der einzigartigsten Whiskyfässer der Welt sanft reifen und darauf warten, von den Gästen verkostet zu werden.