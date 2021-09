Roswell Park Comprehensive Cancer Center lizenziert LymphoTrack-Software von Invivoscribe für Plug-and-Play-Anwendungen im Pipeline-Bereich

Das international tätige und technologieorientierte Unternehmen Invivoscribe, Inc., mit erstklassigen Produkten und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Präzisionsdiagnostik, mit denen weltweit die Patientenversorgung optimiert und die Medikamentenzulassung beschleunigt wird, hat heute die Lizenzierung einer wichtigen Software sowie zweier neuer klinischer MRD-Services bekannt gegeben.

„Klinische Labors müssen große Mengen von Klonalität und MRD-Daten schnell und einfach analysieren können. Bei aktueller Bioinformatik-Software ist es im Allgemeinen nötig, dass Techniker durch die Software klicken, um die Daten jedes einzelnen Patienten zu analysieren. Das ist sowohl mühsam als auch fehleranfällig. Angesichts einer so großen Menge von Patientenproben müssen wir so schnell und präzise wie möglich von den Daten zum Bericht kommen“, sagt Dr. Sean Glenn vom Roswell Park Comprehensive Cancer Center in New York.