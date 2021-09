BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Clan-Kriminalität:

Der Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum und der Raub im Grünen Gewölbe in Dresden waren an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Die Täter entstammen dem berüchtigten Remmo-Clan. Im Fall des Grünen Gewölbes hat die Dresdner Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben. In Berlin wurde nach dem Überfall auf einen Geldtransporter, der ebenfalls einem Mitglied des Remmo-Clans zugeschrieben wird, der Prozess eröffnet. Wo die Beute sein könnte, sagte das Clan-Mitglied auch in diesem Fall nicht. Es zeichnet sich somit ein Muster ab: Langjährige Gefängnisstrafen sind eingepreist. Der Staat muss die Regeln zur Vermögenseinziehung daher nachschärfen. Denn Haft allein schreckt offenbar nicht immer ab./ra/DP/ngu