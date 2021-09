BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wird an diesem Freitag (9.00 Uhr) sein sogenanntes "Zukunftsteam" vorstellen. Die Mitglieder sollen laut dem "Spiegel" in den letzten Wochen des Wahlkampfs verstärkt öffentlich auftreten. Dem Bericht zufolge soll es sich um ein achtköpfiges Team handeln. Ihm angehören sollen der Terrorismusexperte Peter Neumann und der ehemalige Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz, wie bereits vorab bekannt wurde. Laschet und die Union stehen stark unter Druck. In aktuellen Umfragen ist die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz an CDU und CSU vorbeigezogen. Vor wenigen Tagen hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gefordert, mehr auch auf das Team hinter Laschet zu setzen./zeh/DP/ngu