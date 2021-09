Ständiges hybrides Arbeiten steigert die Produktivität, erhöht aber auch den Druck auf Arbeitnehmer und Führungskräfte, so eine Studie der Adecco Group

Weltweit wünschen sich 53 % der Arbeitnehmer ein hybrides Arbeitsmodell, bei dem sie mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit an einem anderen Ort verbringen.

Die Produktivität hat den Wandel überstanden: 82 % fühlen sich genauso produktiv oder produktiver als zuvor.

Die Zahl der Überstunden hat im letzten Jahr um 14 % zugenommen, wobei mehr als die Hälfte der jungen Führungskräfte angibt, unter Burnout zu leiden

Mehr (73 %) Arbeitnehmer und Führungskräfte fordern, dass ihre Leistung an den Ergebnissen und nicht an den Arbeitsstunden gemessen wird, während nur 36 % der Manager ihre Leistung anhand der Ergebnisse beurteilen.

Die Zufriedenheit mit der Führung ist gering, und es gibt eine zunehmende Entfremdung von den Mitarbeitern. Nur ein Drittel der Nicht-Führungskräfte hat das Gefühl, dass sie im Unternehmen die gebührende Anerkennung erhalten.

Die Angst vor der Rückkehr ins Büro ist in Australien (53 %) am größten, dicht gefolgt vom Vereinigten Königreich (52 %) und Kanada (51 %).

Die Covid-19-Pandemie prägt nach wie vor unsere Arbeitspraktiken und unsere Einstellung zur Arbeit, wobei sowohl Arbeitnehmer als auch Führungskräfte anhaltende und dauerhafte Veränderungen bei der Art und Weise, wie und wo wir arbeiten und wie Leistung gemessen wird, fordern, so eine neue Studie.

Die Adecco Group, das weltweit führende Unternehmen für Personallösungen, hat heute die Ergebnisse ihrer neuesten und umfassendsten globalen Studie <53Resetting Normal: Defining the New Era of Work vorgestellt, in der untersucht wird, wie sich die Einstellung zur Arbeit in den letzten 12 Monaten verändert hat, und in der die Schlüsselthemen hervorgehoben werden, die Unternehmen bewältigen müssen, um sich in dieser Zeit des Übergangs erfolgreich anzupassen. Ein Jahr, nachdem die Pandemie die Art und Weise, wie wir arbeiten, für immer verändert hat, baut dieser Bericht auf der Studie der Gruppe für das Jahr 2020 auf und konzentriert sich auf die Aussichten für das Jahr 2021 und darüber hinaus, wobei die Studie 25 Länder und 15.000 Befragte in Büros auf der ganzen Welt umfasst.