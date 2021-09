MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Halbjahresabschluss

Das erste Halbjahr 2021 stand bei der MCH Group im Zeichen des Lockdowns und des Aufbruchs in die Zukunft. Wie in den zehn Monaten zuvor war die Geschäftstätigkeit aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie weitgehend stillgelegt. Die MCH Group blickt aber mit Zuversicht auf das zweite Semester 2021, in dem die Durchführung von Grossveranstaltungen wieder möglich ist und die Geschäftstätigkeit schrittweise hochgefahren werden kann. Sie hat in den vergangenen Monaten ein starkes Fundament für einen erfolgreichen Turnaround und eine prosperierende Zukunft gelegt.

Monatliche Verluste deutlich gesenkt

Der im ersten Halbjahr 2021 erwirtschaftete Betriebsertrag liegt bei CHF 60.4 Mio. (Vorjahresperiode CHF 132.7 Mio.). Der Halbjahresverlust 2021 beträgt CHF -29.4 Mio. (CHF -24.4 Mio.), der EBITDA CHF -17.4 Mio. (CHF -10.9 Mio.). Im Vergleich zur Vorjahresperiode gilt es zu berücksichtigen, dass in den ersten «Vor-Corona-Monaten» 2020 noch wesentliche Erträge generiert werden konnten. Der durchschnittliche monatliche Konzernverlust konnte im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Geschäftsjahr und zum zweiten Halbjahr 2020 deutlich reduziert werden. Dies ist vor allem auf die sorgfältige Evaluation und Planung des Einsatzes von personellen und finanziellen Ressourcen zurückzuführen. Wo immer möglich und sinnvoll wurden die Kurzarbeit beziehungsweise in den USA die unbezahlte Beurlaubung fortgesetzt.