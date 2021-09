Die Erwartungshaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht ist für den den DAX eher negativ. Die Rekorde der Wall Street wurden bisher ignoriert. Von der 15.800 gibt es kein Entkommen.

Eine Absetzung zur Oberseite wurde zwar unternommen, verlief jedoch schon bei 15.874 Punkten "im Sande".

Die Folge war ein richtungsloser Handel um die 15.830 bis zum Nachmittag, als die US-Börsen starteten. Sie vermochten jedoch auch keinen nachhaltigen Impuls freisetzen, sodass der Index letztlich in der bekannten Zone um 15.830 sozusagen auspendelte.

Die Volatilität nahm deutlich ab und betrug gestern nur 65 Punkte. Nicht ganz so wenig wie am Montag aber im Vergleich zu 240 am Dienstag und 200 am Mittwoch doch ein massiver Rücklauf.

Diese Eckdaten sind verzeichnet worden:

Eröffnung 15.813,57 Tageshoch 15.874,67 Tagestief 15.810,77 Vortageskurs 15.824,29 Schlusskurs 15.840,59

Die Handelsbreite, in der sich der DAX scheinbar seit Tagen sehr wohl fühlt, ist hier dargestellt:

DAX-XETRA-Handelszone bis zum 03.09.2021

Damit engt sich die Spannbreite der Bewegungen zum Freitag erneut ein, was man als Dreieck sehr gut darstellen kann:

DAX-Wochenverlauf mit Trendlinien bis zum 03.09.2021

Kommt es noch vor dem US-Arbeitsmarktbericht zu einem Ausbruch?

Dieses Dreieck oder zumindest die Aufwärtstendenz hatten wir gestern gesichtet und besprochen (Rückblick):

DAX Stundenchart mit Trend am 02.09.2021

Nach dem gestrigen Handelstag hat sich daran nichts geändert:

DAX-Trendlinien zum Wochenausklang 03.09.2021

Um einen ersten Trade abzuleiten, muss man somit in kleinere Zeiteinheiten wechseln. Auch da ziehen sich die Schwankungsamplituden zusammen und könnten direkt zum Handelsstart das erste Signal generieren:

DAX-Vola verengt bis zum 03.09.2021

Recht positiv blickt dabei die Vorbörse nach oben, sodass wir mit einer erneut stärkeren Eröffnungstendenz rechnen können:

DAX-Vorboerse am 03.09.2021

Das erste Ziel ist dabei auf der Oberseite das Vortageshoch bei 15.874 Punkten und danach die 15.900 sowie die 15.915 (Konsolidierungshoch Mittwochnachmittag) und die 15.930 wieder als ehemalige Gap-Kante.

Ob wir diese Regionen jedoch vor dem US-Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr anlaufen oder erst dort Dynamik aufkommt, bleibt abzuwarten.

Im Abgleich mit weiteren Daten aus der Vorbörse bespreche ich die ersten Bewegungen mit Dir heute live auf Twitch am Morgen gegen 8.20 Uhr auf YouTube und parallel an dieser Stelle:

Die Fülle an Daten heute beruht vornehmlich auf dem Markit PMI, der als Gesamtindex bereits 9.55 Uhr für Deutschland, 10.00 Uhr für die EU und 10.30 Uhr für Grossbritannien veröffentlicht wird. Denn er ist auch am Nachmittag in den USA noch einmal Thema, genau genommen um 15.45 Uhr.

Hauptaugenmerk ist heute jedoch der US-Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr. Mit der Erwerbsbeteiligungsquote und den durchschnittlichen Stundenlöhnen werden wichtige Daten zur Beurteilung der amerikanischen Konjunktur veröffentlich. Darauf schaut vor allem die US-Notenbank FED, da hieraus Ableitungen für die weitere Geldpolitik gegeben werden.

16.00 Uhr folgen weitere ISM Indexdaten und runden diesen spannenden Handelstag sowie die ganze Woche ab.

Alle genannten Eckpunkte sind im Kalender zu sehen und hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 03.09.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg. Als Video werden diese Ideen hier noch einmal vorgestellt:

Dein Andreas Bernstein

