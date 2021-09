Tecan schliesst die Platzierung von 650,000 neuen Aktien und damit den ersten Schritt zur teilweisen Refinanzierung der Übernahme der Paramit Corporation erfolgreich ab Nachrichtenquelle: globenewswire | 03.09.2021, 07:15 | 34 | 0 | 0 03.09.2021, 07:15 | NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation Männedorf, Schweiz, 3. September 2021 – Die Tecan Group AG («Tecan Group» oder «Tecan», SIX Swiss Exchange: TECN) hat erfolgreich 650,000 neue Namenaktien (die «Neuen Aktien») mit einem Nennwert von je CHF 0.10 im Rahmen einer Aktienplatzierung mittels Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens platziert (die «Aktienplatzierung»). Der Ausgabepreis wurde auf CHF 550 pro Aktie festgelegt und der Bruttoerlös aus der Aktienplatzierung beläuft sich auf CHF 357.5 Mio. Der Nettoerlös aus der Aktienplatzierung wird zur teilweisen Refinanzierung der Akquisition der Paramit Corporation (die «Akquisition») verwendet. Die Neuen Aktien, die ca. 5.4% des derzeit ausgegebenen, registrierten Aktienkapitals von Tecan entsprechen, werden aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital von Tecan ausgegeben. Das Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 7. September 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Zahlung und Abwicklung werden voraussichtlich am 7. September 2021 erfolgen. Die Neuen Aktien werden gleichrangig mit den bestehenden Aktien sein. Im Rahmen der Aktienplatzierung hat Tecan einer Ausgabe- und Verkaufssperrfrist von 180 Tagen nach der Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2020 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 731 Mio. (USD 778 Mio.; EUR 683 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191). Seite 2 ► Seite 1 von 4





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer