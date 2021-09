DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognose First Graphene Limited: newGen steigert die Auftragsprognosen für PureGRAPH(R) nach sehr erfolgreichen Feldversuchen 03.09.2021 / 07:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

newGen steigert die Auftragsprognosen für PureGRAPH(R) nach sehr erfolgreichen Feldversuchen



Die wichtigsten Punkte

- newGen erhöht PureGRAPH(R) Abnahmezusage auf 4.800 kg

- Änderungsvertrag zu Rahmenliefervertrag sichert eine neue 36-monatige Laufzeit mit strukturiertem Wachstumspfad



First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit newGen Group Pty Limited ("newGen") einen Änderungsvertrag über die Lieferung der PureGRAPH(R)-Produktlinie für Aufnahme in die newGen ArmourGRAPH(R) Schutzprodukte für die Bergbauindustrie unterzeichnet hat.

newGen hat vor kurzem seine ArmourGRAPH(R) Verschleißschutzauskleidungen und Elastomerbeschichtungen für den Bergbau auf den Markt gebracht. Dies beruht auf erfolgreichen Versuchen, bei denen eine Verlängerung des Verschleißschutzes um das Sechsfache dokumentiert wurde. Nach erfolgreichen Testläufen ist newGen jetzt zur Produktionsphase übergegangen.

Der Änderungsvertrag wurde ausgeführt. Er garantiert eine stufenweise Mindestabnahmezusage an FGR von 4.800 kg PureGRAPH(R) über 3 Jahre. Die Bedingungen des Änderungsvertrags haben für FGR einen Umsatzwert von 1.200.000 bis 1.440.000 Dollar.

Michael Bell, Chief Executive Officer von First Graphene, sagte, dass jetzt der günstigste Zeitpunkt für newGen sei, sich auf Mengen und Zeitpläne für die Einführung der PureGRAPH(R)-Produktlinie festzulegen.

Herr Bell sagte: "Nach erfolgreichem Abschluss der 62-wöchigen Feldversuche mit den ArmourGRAPH(R)-Verschleißauskleidungen und mit einer größeren Gewissheit über die prognostizierte Abnahme, ist jetzt der günstigste Zeitpunkt, um mit newGen ein tieferes Engagement und eine Wachstumsstrategie zu etablieren. Wir sind begeistert zu sehen, dass sich unsere Bemühungen zu einer Produktionsnachfrage verfestigen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit newGen, um im Bereich Bergbau und Schutzauskleidungen erfolgreich zu sein."