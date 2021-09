03.09.2021 – Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) ist entfessest: Der Kurs hält sich bei gut 0,20 EUR. Und jetzt wird es langsam heiss. Ab 09.30 Uhr wird in einem Hearing vor dem Amsterdamer District Gericht von Gläubigervertretern in einerAnhörung über den Vergleichsvorschlag des Steinhoff Konzerns für die Beilegung der Streitigkeiten/Schadensersatzforderungen gegen die neiderländische Steinhoff International Holdings BV.. Und hierbei geht es um die Verluste der Käufer der Aktie an der Börse, und um Verluste aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (beispielsweise Transaktionen, die mit Steinhoff -Aktien „bezahlt“ wurden. Insgesamt stehen für den „niederländischen Arm“ der Vergleiche 679 Mio EUR zur Verfügung.

Sollte die Versammlung zustimmen, wäre der erste Teil des vergleichskomplexes erledigt

und der weitere Ablauf wäre für die Forderungsinhaber gegenüber der niederländischen Entity folgender: Sobald das niederländische UND das südafrikanische Gläubigerschutzverfahren die verbindliche Annahme des Vergleichsangebots erklärt haben – mit ausreichender Mehrheit – ist der Vergleich WIRKSAM. Und eine Abwicklung der Zahlungen sollte drei Monate danach erfolgen.

Teil Zwei des Vergleichskomplexes spielt dann in Südafrika am 06.09.

Und hier werden die Forderungen gegen die „Vorgängergesellschaft“ der niederländischen Holding behandelt. Die Steinhoff Ltd. war seienrzeit an der Börse Johannesburg börsennotiert und deren Aktionäre „tauschten“ ihre Aktien vollständig in Aktien der neugegründeten neiderländischen Holding, die am Frankfurter Aktienmarkt gelistet worden ist.

Am 06.09. werden in drei getrennten Versammlungen die verschiedenen Gläubigergruppen über den Vergleichsvorschlag der Steinhoff International Holding NV abstimmen: „06 September 2021 10:00 SAST – Financial Creditors 11:00 SAST – Contractual Claimants 13:00 SAST – SIHPL MPCs“. Hier stehen insgesamt 747 Mio EUR zur Verteilung auf die verschiedenen Gruppen an(in ZAR oder teilweise nach Wahl Steinhoffs auch in Aktien der Pepkor Group, die in Johannesburg gelistet ist).

