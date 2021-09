DXC Technology gibt Preisgestaltung für Angebot von Senior Notes bekannt

DXC Technology Company (NYSE: DXC) („DXC“) gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft DXC Capital Funding DAC (der „Emittent“) ein Angebot von vorrangigen Anleihen (Senior Notes) wie folgt bepreist hat: (i) 750.0 Mio. Euro Gesamtnennbetrag seiner 0,450%igen Senior Notes mit Fälligkeit 2027 (die „2027 Notes“) zu einem Preis von 99,846% des Gesamtnennbetrags dieser Anleihen und (ii) 600,0 Mio. Euro Gesamtnennbetrag seiner 0,950%igen Senior Notes mit Fälligkeit 2031 (zusammen mit den 2027 Notes als „Anleihen” bezeichnet) zu einem Preis von 99,715% des Gesamtnennbetrags dieser Anleihen. Die Anleihen wurden qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) und außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten. Das Angebot der Anleihen schließt voraussichtlich am 9. September 2021, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen.

Die Anleihen werden von DXC und DXC Luxembourg International S.à r.l., einer Luxemburger privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und der unmittelbaren Muttergesellschaft des Emittenten („Holdings“) bedingungslos und unwiderruflich garantiert. DXC beabsichtigt zurzeit, den Nettoerlös aus dem Angebot der Anleihen hauptsächlich für die vollständige Rückzahlung der ausstehenden Kredite in Höhe von 400 Mio. Euro im Rahmen seiner auf Euro lautenden mittelfristigen Kreditlinie, die Rückzahlung seiner auf US-Dollar lautenden 4,25%igen Senior Notes mit Fälligkeit 2025, die Rückzahlung seiner auf Britischen Pfund lautenden 2.750%igen Senior Notes mit Fälligkeit 2025 und die Rückzahlung anderer ausstehender Senior Notes zu verwenden. Der Emittent beabsichtigt, die Mittel an Holdings auszuleihen, um die entsprechende Angleichung der globalen Struktur von DXC zu ermöglichen.

Mike Salvino, President und Chief Executive Officer von DXC, kommentierte: „Es ist ein wichtiges Element unseres Transformationsprozesses, eine solide Finanzgrundlage zu schaffen. Mit diesem Angebot können wir unsere mittelfristigen Darlehen und Schuldverschreibungen refinanzieren, Laufzeiten verlängern und gleichzeitig unsere laufenden Finanzierungskosten senken. Diese Schritte verbessern unsere Kapitalstruktur weiter, stärken unsere Finanzgrundlage und zeigen unser kontinuierliches Engagement für ein Kreditprofil in der Bonitätskategorie „Investment Grade“. Wir freuen uns über das starke Interesse von Investoren an unserer Anleiheemission, da wir unser Angebot auf 1,35 Mrd. Euro zu Zinssätzen von unter einem Prozent erhöhen konnten. Wir prüfen beständig auch andere Möglichkeiten, zusätzliche hochverzinsliche Schuldtitel zu refinanzieren. Dieses Angebot ist ein weiterer Beweis für den nachhaltigen Erfolg unseres Transformationsprozesses.”