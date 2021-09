Enapter verfolgt kein geringeres Ziel, als grünen Wasserstoff für alle auf der Welt zugänglich zu machen. Im Interview erklärt Head of Strategy Thomas Chrometzka, wie sich die AEM-Technologie am Markt durchsetzen soll.

Was macht eigentlich Enapter genau und wie unterscheiden Sie sich von anderen Unternehmen der Branche?

Chrometzka: Enapter baut AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Unsere Idee ist es, grünen Wasserstoff für jedermann an nahezu jedem Ort der Erde nutzbar zu machen. Dazu entwickeln wir kompakte und einfach zu bedienende Geräte, die in Reihe geschaltet werden können.

Das ist ein anderer Ansatz, als es in der Branche üblich ist, in der sonst mächtige Elektrolyseure gebaut und von Ingenieuren betrieben werden. Diese Maschinen produzieren dann für eine bestimmte Anwendung den nötigen Wasserstoff. Unser Ansatz sind modulare, kostengünstige und standardisierte Elektrolyseure von der Stange, die zu jeder Art von Anwendung passen und einfach installiert und betrieben werden können. Systemintegratoren bzw. die Entwickler von Lösungen erhalten so einen universellen Baustein, den sie für jede Art von Anwendung nutzen können.

Sei es zum Betanken von Flugzeugen, der autarken Energiespeicherung in den Hochalpen, zur Energiegewinnung für einen Wohnblock in den Niederlanden oder als Notstromaggregat für ein Stadion. Diese Anwendungen habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern das sind alles umgesetzte Projekte im Betrieb unserer Kunden. Das ist ein wenig so wie bei Lego: Ein Stein und tausend Möglichkeiten diesen zu verbauen.

Warum gehen Sie ausgerechnet diesen Weg mit Ihren AEM-Elektrolyseuren?

Chrometzka: Der Erfolgsfaktor für eine breite und erfolgreiche Wasserstoffindustrie ist ein niedriger Erzeugungspreis und die massenhafte einfache Anwendung durch „Plug-and-Play“. Bis zu den 90er Jahren dominierten Großrechner die IT-Landschaft. Das Schrumpfen, günstige Mikrochips und wachsender Speicherplatz führten zum Durchbruch der Technologie. Großrechner sind heute kaum noch zu finden. Serverfarmen mit einem Schwarm von Kleinrechnern dominieren die IT-Infrastruktur.

Genau diesen Weg gehen wir bei Enapter. Unsere AEM-Elektrolyseure können je nach Energiebedarf in Reihe geschaltet werden. Will ein Anwender im Megawattbereich Wasserstoff produzieren, kann er dies bald mit unserem AEM Multicore Elektrolyseur, der 420 AEM-Einheiten koppelt. Dann wird im Megawattbereich Wasserstoff produziert. So wie es „Intel Inside“ in der Computerbranche heißt, soll es bald „AEM Inside“ in der Wasserstoffindustrie heißen. Wir sind davon überzeugt, dieses Ziel zu erreichen.

Massenproduktion klingt gut. Sie haben ja auch schon Ihre Ziele für 2022 hochgesetzt, aber eine Massenproduktion ist das noch nicht. Wie wollen Sie diese erreichen?

Chrometzka: Tatsächlich ist jetzt schon die Nachfrage gewachsen und entwickelt sich sehr dynamisch. Unser Produktionswerk in Pisa ist ausgelastet. Hier werden wir auch nicht die nötigen Stückzahlen produzieren können. Tatsächlich ist im September 2021 die Grundsteinlegung für den Enapter-Campus und bereits ein Jahr später soll dann die Produktion in Saerbeck (NRW) starten. Unser Ziel ist es, dann sukzessive die Produktionskapazitäten auf über 100.000 Einheiten pro Jahr hochzufahren. Dann sind wir in der Massenproduktion angekommen und können mit günstigen Geräten den schnell wachsenden Markt bedienen.

Was bedeutet denn das für die Preise der Geräte?

Chrometzka: In den letzten drei Jahren haben sich der Preis und das Gewicht jeweils bereits um etwa 50 Prozent reduziert. Mit der nächsten Generation, die 2022 auf den Markt kommen wird, wird der Preis nochmals signifikant gesenkt und das Gerät noch leichter und kompakter. Ab 2023 erwarten wir, dass unsere Elektrolyseure in der Lage sind, Wasserstoff für Euro 1,50 per/kg herzustellen. Dann wäre die Parität zum Öl erreicht. Das hängt natürlich aber auch von der Ölpreisentwicklung ab.

Die Batterieindustrie hat sich auf die Fahne geschrieben, die Energiewende einzuläuten, aber gleichzeitig belasten die Batterieproduktion und das Recycling die Umwelt. Wie sieht das bei den Elektrolyseuren von Enapter aus?

Chrometzka: Unsere Produktion in Saerbeck wird vollständig mit regenerativen Energiequellen aus dem Bioenergiepark und unserer eigenen Energieerzeugung betrieben werden. Es wird kein Elektron aus fossiler Energie durch unsere Stromleitungen fließen. Energie puffern werden wir natürlich mit Wasserstoff aus unseren Elektrolyseuren. Wir werden energieautark sein. Gleichzeitig sind unsere Elektrolyseure voll recyclefähig und werden vollständig in einer Kreislaufwirtschaft wiederverwertet.

Der Wasserstoffsektor hat in den letzten Monaten teilweise ordentlich Federn gelassen. Fühlen Sie sich fair bewertet?

Chrometzka: Wir schauen sehr stark auf die Entwicklung unseres Geschäftes, wenig auf den Aktienkurs. Aktuelles Research durch Dritte sieht uns aktuell fair bewertet bei 34 Euro. Diese Research Berichte stehen auf unserer Website zum Download zur Verfügung.

Wenn Sie von heute fünf Jahre in die Zukunft schauen, was hat sich bis dahin in Sachen Wasserstoff getan und wo wird Enapter stehen?

Chrometzka: Dank unseres Plug-and-Play-Ansatzes werden unsere standardisierten AEM-Elektrolyseure massenhaft in zig unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. „AEM Inside“ wird unserer Meinung nach der Standard bei der Produktion von grünem Wasserstoff aus regenerativen Energiequellen – egal wo und egal wie viel.

Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Chrometzka!